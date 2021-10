Khởi tố bị can “9 Xuân” thêm tội tổ chức đánh bạc

Ngày 19/10, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, Công an huyện Vĩnh Thạnh vừa khởi tố bị can đối với Trần Công Xuân, tự 9 Xuân (SN 1969, ngụ phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) về tội “Tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, ngày 10/10, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tấn công, triệt xóa sòng bạc quy mô lớn, bắt quả tang 153 đối tượng đến từ TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ...

Tại hiện trường, các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền tại kho gạo bỏ hoang thuộc địa bàn huyện Vĩnh Thạnh. Tang vật thu giữ, gồm: 2,349 tỷ đồng; 38 con gà đá; 1 bộ tài xỉu; 17 xe ô tô; 138 xe mô tô và nhiều tang vật có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc sau đó chuyển cho cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Thạnh thụ lý theo thẩm quyền.



Quá trình điều tra, Công an huyện Vĩnh Thạnh xác định 9 Xuân là người kết nối, giới thiệu Trịnh Lâm Đô và Nguyễn Minh Trọng gặp nhau hợp tác, tổ chức trường gà, lắc tài xỉu tại tại kho gạo bỏ hoang của ông Trần Văn Cắt (ngụ ấp Vĩnh Thọ, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh). Những lần Đô, Trọng gặp nhau để bàn bạc tổ chức đánh bạc đều đến nhà 9 Xuân...

Trước đó, ngày 26/3, 9 Xuân đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Hủy hoại tài sản” do cơ quan CSĐT Công an quận Thốt Nốt thụ lý. Ngày 10/10, Công an quận Thốt Nốt đã kết luận điều tra đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trần Công Xuân và các đồng phạm Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Quốc Tài Nguyên, Hồ Thành Hải về tội “Hủy hoại tài sản”; Trịnh Thanh Tú, Nguyễn Minh Tới về tội “Không tố giác tội phạm”.

Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo cơ quan CSĐT tiếp tục mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.