Khởi tố, bắt tạm giam Thắng "Ật" ở Ninh Bình

Qúa trình điều tra, Công an đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng hay còn gọi là Thắng "Ật" về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Thắng (Thắng "Ật", SN 1989, trú tại tổ dân phố Trường Yên, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Công an thi hành quyết định bắt bị can để tạm giam. Ảnh: CQCA

Theo tài liệu điều tra, Cơ quan Công an xác định ngày 28/9/, tại tổ dân phố Tràng An, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình (thuộc Quần thể danh thắng Tràng An), Nguyễn Văn Thắng đã sử dụng điện thoại di động để quay video, phát trực tiếp (livestream) hình ảnh và có lời nói mang nội dung phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, kích động, xúc phạm danh dự của công dân.

Sau đó, các hình ảnh, video trên tiếp tục được đăng tải, chia sẻ trên nhiều nền tảng mạng xã hội, thu hút sự quan tâm, bình luận của đông đảo người dùng, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự và hình ảnh du lịch của địa phương, tạo ra những tác động tiêu cực và ảnh hưởng xấu trên không gian mạng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, khi sử dụng mạng xã hội người dân cần kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ; không đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video có nội dung phản cảm, kích động xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và trên không gian mạng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.