Khởi tố, bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND xã; Giám đốc, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai

Khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can

Công an tỉnh Kon Tum cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 03 bị can để điều tra, làm rõ.

Cụ thể, ngày 09/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với 3 đối tượng, gồm:

- Hoàng Văn Đạt (sinh năm 1988, Phó Chủ tịch UBND xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự;

- Đoàn Thế Tiền (SN 1979, Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đăk Hà) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự;

- Phạm Văn Dũng (SN 1987, cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh huyện Đăk Hà) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt tạm giam cán bộ địa chính

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 02 bị can: Nguyễn Hữu Vương (SN 1987, trú tại tổ 1, P. Ngô Mây, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”; Bùi Thu Ba (SN 1990, Cán bộ địa chính thuộc UBND xã Ngọk Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) về tội “Nhận hối lộ”.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Thu Ba (đứng, mặc áo khoác).

Cụ thể, ngày 01/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thu Ba (sinh năm: 1990; trú tại: Thôn 8, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) về hành vi “Nhận hối lộ” được quy định tại Điều 354, Bộ luật Hình sự.



Đồng thời, cơ quan Công an cũng tống đạt Quyết định khởi tố bổ sung đối với Nguyễn Hữu Vương (sinh năm: 1987; trú tại: Tổ dân phố 1, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) về hành vi “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, ngày 30/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Hữu Vương về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum phát hiện dấu hiệu sai phạm của một số cán bộ trong lĩnh vực quản lý đất đai.

Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum tiến hành mở rộng điều tra vụ án, xác định: Từ năm 2021 đến năm 2022, Nguyễn Hữu Vương làm công việc mua, bán đất nên nắm được thông tin các thửa đất tại thôn Kon Gu II, xã Ngok Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Trong đó, Vương biết có 01 thửa đất diện tích khoảng 5ha thuộc sở hữu của người khác.

Vào tháng 6/2022, do cần tiền để trả nợ nên Vương đã liên hệ với Bùi Thu Ba (sinh năm: 1990; Trú tại: Thôn 8, xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum) là cán bộ địa chính xã Ngok Wang, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum và đề nghị Ba làm giúp thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên.

Bùi Thu Ba cho biết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên rất phức tạp, nên đã đề nghị nếu muốn được Ba giúp việc này thì Nguyễn Hữu Vương phải đưa 30.000.000 VNĐ/ha cho Ba.

Theo đó, Nguyễn Hữu Vương đưa cho Bùi Thu Ba số tiền 90.000.000 VNĐ để được Ba hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục, tài liệu theo quy định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đến tháng 12/2022, Nguyễn Hữu Vương được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên.

Sau đó, Nguyễn Hữu Vương đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này thế chấp vay ngân hàng BIDV chi nhánh Đăk Hà số tiền 1.534.000.000 VNĐ.

Thực tế, thửa đất thuộc sở hữu của 03 hộ gia đình khác đang quản lý, sử dụng liên tục từ trước năm 2011 đến nay.

Tìm nhân chứng liên quan vụ án nhận hối lộ tại Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan điều tra thông báo tìm nhân chứng liên quan đến vụ án.

Trước đó, vào tháng 12/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang ông Nguyễn Hữu Chương (SN 1987, bác sỹ điều trị thuộc Khoa Khám bệnh - Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk) khi đang nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh để được cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng.

Căn cứ vào kết quả điều tra ban đầu, ngày 6/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị các cá nhân là người nhà bệnh nhân, trong quá trình đưa bệnh nhân tâm thần đến khám và điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk có đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất cho bác sỹ, nhân viên bệnh viện hoặc các cá nhân khác để được làm hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú và cấp bản tóm tắt quá trình điều trị ngoại trú tâm thần thì liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk (Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk, số 479 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) hoặc liên hệ đồng chí Trung tá Lê Minh Thức, điều tra viên qua số điện thoại: 0866.492666 để trình báo và sẽ được xem xét trong quá trình xử lý.

Các cá nhân không chủ động trình báo sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bắt đối tượng “giả danh Công an” để lừa tình, lừa tiền

Tự nhận mình là Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận, Điền Hòa Sinh (sinh năm 1991, trú tại phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) đã lừa đảo tình cảm và chiếm đoạt gần 01 tỷ đồng của một người phụ nữ tại tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 05/04/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, đồng thời, khám xét nơi ở của Điền Hòa Sinh để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan công an, Sinh khai nhận vào tháng 2/2022, thông qua mạng xã hội, Sinh có quen biết một người phụ nữ tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sau một thời gian liên lạc, tâm sự trở nên thân thiết, Sinh tự nhận mình là Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận, hiện nay mở thêm một cửa hàng nhôm sắt để kiếm thêm thu nhập.

Để tạo lòng tin cho nạn nhân, Sinh đã thường video call mặc trang phục Cảnh sát cơ động, đồng thời, chụp hình quân hàm kết hợp của lực lượng Công an, súng, còng số 8...

Sau khi có được tình cảm và lòng tin của nạn nhân, Sinh đã nhiều lần mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã thu giữ toàn bộ các tang vật có liên quan, đồng thời, xác định Điền Hòa Sinh không có nghề nghiệp và việc làm ổn định.

Hiện vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.