Khởi tố, bắt tạm giam nhân viên ngân hàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đọc các quyết định tố tụng đối với Lò Minh Phương (áo đỏ).

Nhân viên ngân hàng đăng nhập trái phép vào tài khoản khách hàng để chiếm đoạt tiền

Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Lò Minh Phương (SN1991, trú tại tổ 2, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La), nguyên nhân viên ngân hàng trên địa bàn TP Sơn La về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo đó, ngày 3/5/2023 (thời điểm Lò Minh Phương còn là nhân viên ngân hàng) thông qua mối quan hệ quen biết trong các lần hướng dẫn khách hàng, Phương đã có hành vi sử dụng phương tiện điện tử thông qua mạng viễn thông để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản tiết kiệm online và tài khoản thanh toán của ông H.V.C (trú tại bản Mé, phường Chiềng Cơi, TP Sơn La).

Sau đó đối tượng Lò Minh Phương sử dụng quyền quản trị của chủ tài khoản để chuyển số tiền tiết kiệm online của ông C. sang tài khoản cá nhân để chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng. Phương đã thực hiện hành vi 2 lần mà ông H.V.C không hề biết.

Quá trình điều tra xác định, Phương đã sử dụng thủ đoạn này với nhiều khách hàng.

Căn cứ hành vi, tính chất, mức độ của vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành các quyết định tố tụng đối với Lò Minh Phương về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viên thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2, Điều 290, Bộ luật Hình sự.



Cơ quan Cảnh sát điều traT Công an tỉnh Sơn La đã tổ chức thi hành các quyết định tố tụng trên theo đúng quy định của Pháp luật.

Đồng thời Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La thông báo thủ đoạn phạm tội của Lò Minh Phương để mọi công dân trên địa bàn biết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đề nghị ai là bị hại của Lò Minh Phương đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La trình báo để giải quyết theo quy định (trực tiếp liên hệ với Điều tra viên thụ lý vụ án Nguyễn Ngọc Trung - SĐT 0985.898.113).



Đối tượng Lê Thị Thanh Thuỷ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình.

Nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt hơn 110 tỷ đồng

Công an tỉnh Quảng Bình đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 100 tỷ đồng liên quan đến bị can Lê Thị Thanh Thủy (SN 1987), trú tại phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Được biết, Lê Thị Thanh Thủy từng là cựu nhân viên ngân hàng của một chi nhánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Thủy cùng với Hoàng Thị Ngọc Thúy (SN 1988), trú tại phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình thường khoe quen thân với cán bộ, lãnh đạo của nhiều ngân hàng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, có nhiều mối quan hệ, có nhiều thông tin về khách hàng cần vay tiền đáo hạn ngân hàng, lợi nhuận thu được khi cho vay cao trong thời gian ngắn… mục đích là để lừa đảo.

Với chiêu bài trên, các đối tượng đã nhận tiền của 6 bị hại trên địa bàn TP Đồng Hới với tổng số tiền gần 53 tỷ đồng, sau đó chiếm đoạt để sử dụng vào các mục đích khác.

Mở rộng điều tra, Công an Quảng Bình xác định 2 bị can trên còn lừa tiền của nhiều nạn nhân khác với số tiền hơn 110 tỷ đồng.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình thông báo ai bị Lê Thị Thanh Thủy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức, thủ đoạn trên thì báo với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Quảng Bình (số 1 Nguyễn Trãi, TP Đồng Hới), gặp điều tra viên Hoàng Trung Thành theo số điện thoại 0944.428.088 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.