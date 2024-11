Khởi tố, bắt tạm giam cựu điều tra viên dùng nhục hình

Vào 10 giờ 15 phút ngày 22-3, anh Vũ Minh Đức (sinh năm 1993, tạm trú phường Tam Phước, TP Biên Hòa) đến Công an huyện Long Thành làm việc với Đại úy Thái Thanh Thương (Phó Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự - xã hội) và Trung úy Lưu Quang Trung, liên quan đến vụ việc gây rối trật tự công cộng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, gia đình anh Đức được Đại úy Thái Thanh Thương thông báo, trong lúc lấy lời khai, anh Đức bị ngất xỉu nên được đưa đi Bệnh viện Đa khoa huyện Long Thành cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, gia đình nhận được tin báo anh Đức tử vong do tổn thương gan, thận cấp và phần mềm đùi phải, trái.

Ngày 5-9, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự dùng nhục hình, xảy ra tại Công an huyện Long Thành.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định đình chỉ công tác cán bộ điều tra Lưu Quang Trung và điều chuyển về Phòng Cảnh sát cơ động (PK02) Công an tỉnh Đồng Nai. Công an tỉnh Đồng Nai cũng đình chỉ công tác đối với Đại úy Thái Thanh Thương.