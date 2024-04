Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch cùng nữ kế toán UBND thị trấn

Lực lượng chức năng bắt giữ ông Nguyễn Văn Quang.

Ngày 17/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND thị trấn An Châu và bà Vi Thị Thắm, kế toán UBND thị trấn An Châu để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc từ năm 2021 - 2024, ông Quang đã ký hợp đồng giao Hợp tác xã chợ An Châu VCCU tổ chức, kinh doanh, khai thác và duy trì hoạt động chợ trung tâm huyện Sơn Động.

Theo điều khoản hợp đồng, hằng tháng, Hợp tác xã chợ An Châu VCCU phải nộp cho UBND thị trấn An Châu 15 triệu đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Lực lượng công an bắt giữ bà Vi Thị Thắm.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Quang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo bà Vi Thị Thắm không nộp đầy đủ số tiền phí chợ thu được vào Ngân sách Nhà nước mà giữ lại để chi các mục đích khác sai quy định, gây thiệt hại tài sản cho Nhà nước số tiền 340 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh.

Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi của các đối tượng: Nguyễn Văn Quang, Vi Thị Thắm có đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo báo CAND, đây là vụ án có tính chất phức tạp, liên quan đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt tại địa phương gây xôn xao dư luận. Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang sẽ tiếp tục tập trung lực lượng, mở rộng điều tra theo đúng quy định của pháp luật.