Khởi tố, bắt tạm giam 6 Bí thư tỉnh uỷ, Phó Bí thư thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh

Cụ thể, cơ quan chức năng đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc; ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái.

Đồng ý khởi tố, bắt tạm giam ông DƯƠNG VĂN THÁI, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang

Ngày 26/4/2024, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1046/NQ-UBTVQH15 đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa XV kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can.

Theo trang baucuquochoi.vn (TTXVN), ông Dương Văn Thái sinh ngày 22/7/1970; Quê quán xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính-Tín dụng.

Ông Dương Văn Thái giữ chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XIII; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội Khóa XV, Đoàn ĐBQH Bắc Giang.

Ông Dương Văn Thái từng đảm nhiệm các chức vụ: Thị ủy viên, Chi Cục Trưởng Chi Cục Thuế thị xã Bắc Giang; Thành ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang; Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Từ 2/2021 - 6/2021, ông Dương Văn Thái là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang.

Từ tháng 7/2021 đến nay, ông Dương Văn Thái là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang; Đại biểu Quốc hội khóa XV, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội.

Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông DƯƠNG VĂN THÁI

Chiều 2/5, Tổng Thư ký Quốc hội đã ban hành văn bản số 3566 về việc đăng thông cáo báo chí về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, chiều 2/5, Kỳ họp lần thứ 7, Quốc hội khóa XV đã diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội để xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Dương Văn Thái thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang.

Sau khi nghe trình bày Tờ trình, Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Khởi tố, bắt tạm giam bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

Thông tin chính thức từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" do Nguyễn Văn Hậu và đồng phạm thực hiện xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt Tập đoàn Phúc Sơn), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long (viết tắt Công ty Bất động sản Thăng Long) và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-CSKT-P7 ngày 26/02/2024.

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can. Trong đó có 2 lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc là: Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Ngày 08/3/2024, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Theo TTXVN, bà Hoàng Thị Thúy Lan từng giữ các chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (5/2012-4/2014), Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (5/2014-11/2014.

Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 1/2015, bà Hoàng Thị Thúy Lan đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Từ tháng 2 năm 2015 đến nay, bà Hoàng Thị Thúy Lan đảm nhiệm các chức vụ: Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 1/2016); Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc (5/2015-5/2016 và từ tháng 11 năm 2020 đến nay).

Bà Hoàng Thị Thúy Lan là Đại biểu Quốc hội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV tỉnh Vĩnh Phúc (từ 7/2016).

Khởi tố, bắt tạm giam Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh

Bị can Phạm Hoàng Anh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cùng về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng ngày, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành Quyết định và Lệnh nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Ông Lê Duy Thành.

Theo TTXVN, từ trước 12/2013, ông Lê Duy Thành từng giữ các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 7/2020, ông Lê Duy Thành là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh rồi là Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Từ 8/7/2020, ông Lê Duy Thành giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc.

Từ 30/10/2020 đến nay, ông Lê Duy Thành là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh Vĩnh Phúc.

Khởi tố ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi

Khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, khám xét đối với 9 bị can. Trong đó có Chủ tịch UBND tỉnh và nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi gồm: Ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Cao Khoa và ông Đặng Văn Minh cùng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan.



Bị can Trần Đức Quận.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Đại Ninh tỉnh Lâm Đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Hành vi của ông Trần Đức Quận phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 24/01/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Đức Quận về tội danh nêu trên.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.

Khởi tố Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp

Như đã đưa, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đang điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10 ngày 4/3/2023; Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14 ngày 9/8/2023 và số 24 ngày 25/11/2023; vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Bị can Trần Văn Hiệp. Ảnh Bộ Công an

Mở rộng điều tra vụ án, xác định: Ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng.

Hành vi của ông Trần Văn Hiệp phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại Khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngày 2/1/2024, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Trần Văn Hiệp về tội danh nêu trên.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho Nhà nước.