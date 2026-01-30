HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Khởi tố, bắt Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố

B.T.V (Theo Cổng TTĐT Bộ Công an) |

Nguyễn Đình Thắng đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng thực hiện hành vi khủng bố, giết người tại Đắk Lắk.

Theo tin từ Bộ Công an, ngày 30-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố" quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Bắt Nguyễn Đình Thắng về tội khủng bố - Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Đình Thắng. Ảnh: Bộ Công an

Trước đó, ngày 16-1-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án hình sự "Khủng bố" xảy ra ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Kết quả điều tra vụ án đến nay có đủ căn cứ xác định Nguyễn Đình Thắng (sinh ngày 9-3-1958 tại TPHCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đã có hành vi chỉ đạo, xúi giục, giúp sức cho Y Quynh Bdap chỉ đạo số đối tượng trong nước thực hiện hành vi khủng bố, giết người vào ngày 11-6-2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 30-1-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đình Thắng về tội "Khủng bố" quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phê chuẩn các Quyết định, Lệnh trên.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Đình Thắng để xử lý theo quy định pháp luật".

