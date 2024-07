Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 8 bị can, bắt giam 3 bị can liên quan vụ hỗn chiến giữa 3 nhóm thanh thiếu niên “Tôn Đản”, “Kiến Lửa” và “Tô Hiệu”.

Theo đó, 8 bị can bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” gồm Nguyễn Phạm Duy Phương, Tống Ngọc Tài, Phan Quốc Việt Cương, Ngô Thành Tý, Trần Hậu Giang, Đặng Quy Khang, Lê Văn Hậu và Lưu Văn Trí (từ 15 đến 19 tuổi).

3 bị can bị bắt giam Ngô Thành Tý, Phạm Văn Hải và Lê Nguyễn Hoàng (cùng trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) cũng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Liên quan vụ án, trước đó, ngày 5/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu khởi tố 14 bị can về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Phạm Văn Hải, Ngô Thành Tý và Lê Nguyễn Hoàng bị bắt tạm giam.

Như vậy, đến thời điểm này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu đã khởi tố hơn 20 bị can liên quan vụ hỗn chiến này và các bị can đều nằm trong độ tuổi từ 15-19 tuổi.

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Trần Thanh Anh Thái (19 tuổi, trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) thuộc nhóm “Tôn Đản” và Trương Thanh Bình thuộc nhóm “Tô Hiệu” nên 21h ngày 22/10/2023, Trần Thanh Anh Thái rủ các thanh thiếu niên thuộc nhóm “Tôn Đản” và nhóm “Kiến Lửa” tập trung tại quán cà phê “TouZon” trên đường Như Nguyệt (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) để đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước khi đi, Trần Thanh Anh Thái mang theo một cây dao tự chế để và bình xịt hơi cay, các thanh thiếu niên còn lại mang theo nhiều loại hung khí khác.

Đến 21h30 cùng ngày, khoảng 30 thanh thiếu niên của 2 nhóm này chạy xe máy đi tìm nhóm Trương Thanh Bình để đánh. Cả nhóm chạy 15 xe máy xe với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, la hét, nẹt pô, vượt đèn đỏ, cầm hung khí múa may khiến người đi đường khiếp sợ.

Khi phát hiện Trương Thanh Bình, nhóm “Tôn Đả” và “Kiến lửa” truy đuổi từ đường Như Nguyệt đến vòng xoay Đống Đa, ra đường 3/2 vòng về cầu Thuận Phước nhưng không kịp.

Ngay sau đó, 2 nhóm thanh thiếu niên do Thái cầm đầu bị lực lượng Cảnh sát 911 Công an TP Đà Nẵng phát hiện, truy bắt.

Hiện vụ án tiếp tục được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Hải Châu điều tra, xử lý theo quy định.