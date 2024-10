Ngày 16/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin việc khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, ngày 10/10/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, Khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với các bị can: Phan Trọng Đoàn, Nguyễn Văn Dũng và Đỗ Thị Hồng Hải.

Cả 3 bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 355, Bộ luậ Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Quá trình điều tra xác minh, giải quyết nguồn tin về tội phạm có dấu hiệu Gian lận bảo hiểm y tế xảy ra tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên xác định 3 bị can trên có hành vi vi phạm pháp luật.

Cụ thể, năm 2023, tại Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ, Phan Trọng Đoàn, sinh năm 1972, Phó Giám đốc Trung tâm; Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1975, Trưởng Khoa Khám bệnh kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch nghiệp vụ; Đỗ Thị Hồng Hải, sinh năm 1974, Trưởng khoa Nội, thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ đã có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tổng số tiền từ Quỹ Bảo hiểm y tế trên 1,2 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.