Khởi tố, bắt giam Lê Hoài Nam sau vụ ẩu đả ở "Bình Dân Quán 56"

HOÀNG PHÚC |

Đối tượng Lê Hoài Nam ở phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị vừa bị khởi tố, bắt tạm giam về tội cố ý gây thương tích sau vụ xô xát tại "Bình Dân Quán 56".

Khởi tố, bắt giam Lê Hoài Nam sau vụ ẩu đả ở "Bình Dân Quán 56"- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thi hành, tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoài Nam

Ngày 25-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã thi hành, tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hoài Nam (SN 1988, trú tại khu phố 2, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị).

Đối tượng Lê Hoài Nam bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 2, điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 2-7 tại quán nhậu "Bình Dân Quán 56" ở khu phố 5, phường Ba Đồn.

Các quyết định tố tụng và lệnh bắt tạm giam đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Quảng Trị phê chuẩn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Khởi tố, bắt giam Lê Hoài Nam sau vụ ẩu đả ở "Bình Dân Quán 56"- Ảnh 2.

Bị can Lê Hoài Nam bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích

Phá đường dây sản xuất, mua bán vũ khí, giao dịch hơn 3.500 đơn hàng

