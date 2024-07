Cơ quan CSĐT thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Tấn Phát.

Khởi tố Kế toán Liên đoàn lao động huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày 9/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Tấn Phát (SN 1980, kế toán của Liên đoàn lao động huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 18/1/2022 đến 9/4/2024, Phát lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao là kế toán của cơ quan, đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Phát đã tự lập, ký và thực hiện 27 ủy nhiệm chi, trình chủ tài khoản ký phê duyệt và trực tiếp mang chứng từ đến ngân hàng lập thủ tục chuyển từ tài khoản Liên đoàn lao động huyện Châu Thành vào tài khoản người khác.

Phát đã chiếm đoạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hoàng Văn Độ tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bát Xát.

Khởi tố trưởng ca trực trong vụ tai nạn tại hầm lò khiến 2 người thương vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Độ, SN 1990 về hành vi “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 15/6, tại đường lò xuyên via +70TQ2.1 đến TQ1.1 và lò dọc vỉa +70 TQ1.1, Phân xưởng khai thác hầm lò 2 - Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico, anh S.A.B., SN 1995, dân tộc Mông, trú tại thôn Tả Câu Liềng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và anh V.T.Q., SN 1996, dân tộc Kinh, trú tại phố Hồng Nam, phường Hồng Hà, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái là công nhân hầm lò đang thực hiện khoan lỗ để nổ mìn thì bị đá rơi từ trên vách lò xuống.

Hậu quả anh S.A.B. và anh V.T.Q. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, anh V.T.Q đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu, anh S.A.B. cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai.

Công trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Bát Xát đã chỉ đạo Đội điều tra tổng hợp phối hợp cùng Viện KSND huyện Bát Xát và Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai – Vimico nhanh chóng khoanh vùng, giám định, điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Qua điều tra phát hiện, trưởng ca trực tại Phân xưởng khai thác hầm lò 2 là Hoàng Văn Độ, SN 1990, HKTT tại: Thôn 3 Minh Thượng, xã Minh Lương, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai đã vi phạm quy định về ATLĐ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khiến 1 người tử vong.

Nơi các nạn nhân bị đá rơi.

Ngày 5/7, sau khi xác định có dấu hiệu của tội phạm tội "Vi phạm quy định về an toàn lao động", Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Bát Xát đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Độ về tội danh “Vi phạm quy định về an toàn lao động”, xảy ra ngày 15/6 tại thôn Bầu Bàng, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bát Xát đang tiếp tục mở rộng điều tra các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.