Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch xã Sơn Giang, Sông Hinh, Phú Yên

Qua mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại UBND xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thái Hưng, sinh năm 1979, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang để điều tra về tội danh “Tham ô tài sản” theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật hình sự.

Thông tin về vụ việc, báo CAND cho biết: Theo tài liệu, chứng cứ thu thập được, với vai trò Chủ tịch UBND xã, chủ tài khoản ngân sách UBND xã Sơn Giang, từ 2021-2023 ông Nguyễn Thái Hưng đã “bắt tay” với Nguyễn Thị Thu (sinh năm 1989, trú khu phố 6, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, nguyên công chức tài chính kế toán UBND xã) lách luật, chỉ định một doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn huyện thi công 21 công trình đường bê tông nông thôn thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Sau đó ký duyệt khống khối lượng thi công, hồ sơ thanh toán và 56 giấy rút dự toán ngân sách để rút ruột, chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng.

Ngoài hành vi thông đồng tham ô ngân sách, trong năm 2021-2022, Chủ tịch và kế toán UBND xã Sơn Giang còn chiếm đoạt hơn 52 triệu đồng từ kinh phí do Nhà nước chi trả hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sau khi vụ việc bị phát lộ, Nguyễn Thị Thu “đánh bài chuồn” nộp đơn xin nghỉ việc nhưng đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố, điều tra.

Cùng với tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thái Hưng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cũng đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi làm việc, nơi ở đối với bị can Hưng để đấu tranh, mở rộng vụ án.

Khởi tố, bắt tạm giam Kế toán Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, Trà Vinh

Ngày 9/7, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Tấn Phát, sinh năm 1980, kế toán của Liên đoàn lao động huyện Châu Thành để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 18/1/2022 đến 9/4/2024, Phát lợi dụng vị trí, nhiệm vụ được giao là kế toán của cơ quan, đã dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản.

Phát đã tự lập, ký và thực hiện 27 ủy nhiệm chi, trình chủ tài khoản ký phê duyệt và trực tiếp mang chứng từ đến ngân hàng lập thủ tục chuyển từ tài khoản Liên đoàn lao động huyện Châu Thành vào tài khoản người khác.

Phát đã chiếm đoạt số tiền trên 1,9 tỷ đồng để sử dụng vào mục đích cá nhân.