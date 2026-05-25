Sự việc nam sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du, xã Di Linh (Lâm Đồng) tự tử tại nhà riêng mới đây không chỉ là một bi kịch đau xót của gia đình mà còn là lời cảnh báo về vấn nạn bạo lực học đường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Di Linh đã nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi bắt nạt và cưỡng đoạt tài sản của nạn nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ: Một nhóm gồm 13 học sinh do N.H.V (14 tuổi, bạn học cùng lớp với nạn nhân) cầm đầu đã liên tục có hành vi đánh hội đồng Đ.M.H từ 7 đến 8 lần ngay tại lớp học và trường học. V còn đe dọa, ép buộc H và một học sinh khác phải nộp tiền "bảo kê" hàng ngày từ 20.000 đến 50.000 đồng để phục vụ nhu cầu ăn vặt cá nhân.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với N.H.V về tội "Cưỡng đoạt tài sản", đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý hành vi " Cố ý gây thương tích" với các đối tượng.

Trước đó, ngày 16/5, gia đình phát hiện em N.H.V trong tình trạng treo cổ tại nhà. H được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 3 (TP HCM) trong tình trạng hôn mê sâu, hiện đang tiếp tục điều trị.

Theo mẹ nạn nhân, thời gian qua, em H thường xuyên bị một nhóm bạn cùng trường đánh đập, ép đưa tiền. Nhiều lần, H kể bị ép phải đưa tiền từ mỗi ngày . Nếu không đủ sẽ bị cộng dồn sang ngày hôm sau. Vì không có tiền, H phải đi nhặt ve chai để đưa cho nhóm.

Câu hỏi dư luận đặt ra là tại sao một học sinh bị đánh hội đồng nhiều lần, bị cưỡng đoạt tài sản diễn ra ngay trong phòng học suốt thời gian dài mà nhà trường, giáo viên chủ nhiệm không hề hay biết?