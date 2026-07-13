Công an Đắk Lắk khởi tố 8 bị can về hành vi nhận, đưa hối lộ trong hoạt động kiểm dịch động vật; có 2 cán bộ thú y lập khống hồ sơ, cấp giấy kiểm dịch trái quy định.

Ngày 13/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã khởi tố 8 bị can để điều tra về các hành vi Nhận hối lộ và Đưa hối lộ xảy ra trong hoạt động kiểm dịch động vật trên địa bàn.

Trong số này, Trần Minh Điền (43 tuổi), nguyên Phó Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ) và Hỏa Chí Hoàng Anh (29 tuổi), nguyên kiểm dịch viên của đơn vị, bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

8 bị can bị can khởi tố trong vụ án (ảnh: Đức Nguyễn)

Sáu bị can bị khởi tố về tội Đưa hối lộ gồm: Hoàng Văn Tín (33 tuổi, trú phường Phong Điền, TP Huế); Nguyễn Đức Tùng (40 tuổi), Lê Duy Hân (42 tuổi), Trần Văn Khoa (40 tuổi), Phạm Thị Bình (47 tuổi) và Vũ Huy Kiên (37 tuổi), cùng trú tỉnh Đắk Lắk.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 1/2024 đến tháng 6/2025, trong thời gian công tác tại Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Krông Bông (cũ), Trần Minh Điền và Hỏa Chí Hoàng Anh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận tiền của nhiều cá nhân nhằm lập hồ sơ, ký và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định.

Cơ quan điều tra xác định hai bị can không thực hiện việc kiểm tra thực tế động vật theo quy định mà lập khống hồ sơ, ký xác nhận sai sự thật, hợp thức hóa thủ tục kiểm dịch để trục lợi.

Đáng chú ý, sau ngày 1/1/2025, dù không còn giữ chức danh kiểm dịch viên, Trần Minh Điền vẫn tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ rồi chuyển cho Hỏa Chí Hoàng Anh ký xác nhận để cấp giấy chứng nhận kiểm dịch trái quy định.

Theo cơ quan công an, Trần Minh Điền đã nhận hơn 200 triệu đồng từ 6 bị can nói trên để lập, ký và cấp nhiều giấy chứng nhận kiểm dịch động vật trái quy định, tạo điều kiện cho việc vận chuyển, lưu thông động vật và sản phẩm động vật không đúng quy định của pháp luật.

Hiện vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, làm rõ.