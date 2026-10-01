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Khởi tố 48 bị can liên quan sai phạm tại dự án đường dây 500kV mạch 3

Thanh Hà
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Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều vi phạm. Đến nay, đã khởi tố 48 bị can về 5 tội danh.

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Ông Đặng Phan Tường.

Tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III năm 2026, đại diện C01, Bộ Công an cho biết kết quả điều tra vụ án đến nay xác định trong quá trình thực hiện dự án đường dây 500kV mạch 3 do Tổng công ty truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư đã xảy ra nhiều vi phạm.

Đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố 48 bị can để điều tra về các tội danh "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" và "Tham ô tài sản".

Theo đại diện C01, hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra làm rõ toàn bộ vụ án, thu hồi triệt để tài sản để đưa vụ án ra xử lý theo quy định của pháp luật.

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Thiếu tướng Trần Văn Toản, Phó Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông tin về vụ án.

Trước đó, ngày 13/9, Tổng công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty cổ phần (EEMC) vừa thông báo thông tin bất thường liên quan đến ông Đặng Phan Tường.

Cụ thể, ông Tường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) khởi tố trong quá trình điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các công ty có liên quan.

Ông Đặng Phan Tường SN 1965, ở Hà Nội. Ông Tường giữ chức Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh từ tháng 11/2024. Trước đây, ông Tường nhiều năm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

Hồi tháng 7/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án nêu trên.

Vụ án xảy ra tại 13 đơn vị, gồm Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1, Công ty TNHH Chế tạo cột thép Đông Anh, Công ty cổ phần Khoáng sản Tấn Phát, Công ty cổ phần Sông Đà 11, một số công ty tư vấn xây dựng điện và các doanh nghiệp liên quan.

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, cho biết thêm, về công tác kê biên, thu hồi tài sản, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tạm giữ hơn 45,8 tỷ đồng và 1,05 triệu USD (tương đương 26 tỷ đồng - PV); đồng thời tạm dừng, phong tỏa tài khoản chứng khoán của các bị can với tổng giá trị khoảng 1.756 tỷ đồng để đảm bảo thu hồi tài sản cho ngân sách Nhà nước.

Tags

Đường dây 500kV mạch 3

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

Cơ quan CSĐT Bộ Công an

PC1

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