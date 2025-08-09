Ngày 8-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La cho biết đơn vị đã ra các quyết định tố tụng đối với 42 bị can trong vụ "vàng tặc" xảy ra tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La.

Trước đó, căn cứ kết quả điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 39 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ".

Công an Sơn La đọc lệnh khởi tố những người liên quan. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Đinh Văn Tuấn (SN 1976, trú tại xã Thanh Oai, TP Hà Nội), tạm giữ 2 xe ô tô; thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Nông Minh Lượng (trú tại xã Phù Yên, tỉnh Sơn La) tạm giữ 1 xe ô tô và 1.000 kg chất Amoni Nitrat được các đối tượng sử dụng cho mục đích nổ mìn, phá đá trong hầm mỏ khai thác vàng.

Ngoài ra, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Văn Vĩnh (SN 1989, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Đinh Văn Thụ (SN 1970, trú tại xã Gia Phù, tỉnh Sơn La) để điều tra về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" quy định tại khoản 2, Điều 227, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, đêm 15 rạng sáng 16-7, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp hiệp đồng bắt giữ, khống chế 58 đối tượng tham gia khai thác vàng trái phép tại khu vực khe rừng thuộc bản Suối Chát, xã Gia Phù (tỉnh Sơn La); đồng thời, thu giữ nhiều vật chứng có liên quan như máy móc, thiết bị, vật liệu nổ, vàng thành phẩm, sổ sách…

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.