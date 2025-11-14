Ngày 14/11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 thanh niên về tội " Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý ".

Nhóm 3 thanh niên bị khởi tố gồm: Trần Anh Đức (sinh năm 2005, trú tại phường Hồng Châu), Phạm Quang Thắng (sinh năm 2004, trú tại phường Phố Hiến) và Lê Tùng Dương (sinh năm 2008, trú tại phường Sơn Nam, đều ở tỉnh Hưng Yên).

Nhóm thanh niên bị khởi tố, tạm giam do sử dụng ma túy mới dạng tinh dầu, tẩm vào thuốc lá để sử dụng trái phép. (Ảnh: CACC)

Trước đó, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện tại một quán cắt tóc ở phường Phố Hiến, ba thanh niên có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an thu giữ nhiều vật chứng, gồm một lọ dung dịch dạng tinh dầu và điếu thuốc lá nhãn hiệu “THĂNG LONG” đã qua sử dụng, tẩm ma túy tổng hợp dạng tinh dầu.

Kết quả trưng cầu giám định cho thấy dung dịch thu giữ từ các đối tượng chứa ma túy tổng hợp loại MDMB-INACA và 5F-MDMB-PINACA, đều nằm trong danh mục các chất ma túy do Chính phủ quy định.

Theo cơ quan công an, những chất trên là các loại ma túy mới , được các đối tượng hòa tan vào dung dịch hoặc tẩm vào thuốc lá, thuốc lào, cỏ khô… để sử dụng, gây ảo giác tương tự cần sa.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận bàn bạc, phân công nhau mua tinh dầu ma túy, nhỏ vào điếu thuốc lá Thăng Long rồi cùng sử dụng.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên cần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động nhận biết và tránh xa loại ma túy mới này. Các gia đình, nhà trường, tổ chức đoàn thể cùng ngành chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, quyết tâm không để ma túy mới lan rộng, hủy hoại giới trẻ.