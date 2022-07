Khởi tố 3 đối tượng trong vụ phẫu thuật nâng mũi làm cô gái trẻ tử vong

Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”, xảy ra tại tổ 20, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai; quyết định khởi tố bị can với 3 đối tượng về hành vi trên.



Các đối tượng gồm Nguyễn Sỹ Giang (SN 1995, quê quán xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); Lê Ngọc Anh (SN 1990, trú tại phường Ngọc Thụy, quận Long Biên) và Hoàng Minh Phong (SN 1994, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội).

Vụ án bắt nguồn từ việc Công an phường Tương Mai, quận Hoàng Mai nhận được được trình báo của anh P.T.Đ (SN 1979, ở tại TP. Tân An, tỉnh Long An) tố cáo việc con gái anh là P.T.D.H (2001, tạm trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đi làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại địa chỉ tổ 20, phường Tương Mai, dẫn đến bị hôn mê và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ba đối tượng trong vụ án.

Sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai tiến hành các hoạt động điều tra. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Công an quận Hoàng Mai xác định: Ngày 14/1, các đối tượng gồm Hoàng Minh Phong, Nguyễn Sỹ Giang, Lê Ngọc Anh (là bác sỹ gây mê thuộc một bệnh viện ở Hà Nội); Nguyễn Thanh Bình (SN 1991, trú ở huyện Đan Phượng, Hà Nội); Nguyễn Thiện Lễ (SN 1999, quê quán Lục Nam, Bắc Giang) cùng đối tượng liên quan trong vụ việc là Trần Thế Anh (SN 1991, trú ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) có mặt tại nơi xảy ra sự việc.

Từ các thông tin thu thập được, Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Hoàng Mai đã triệu tập những người có liên quan đến trụ sở. Quá trình điều tra xác định: Qua quan hệ xã hội, Giang quen biết Hoàng Minh Phong, rồi theo Phong học nghề phẫu thuật thẩm mỹ. Khoảng tháng 2/2021, Phong rủ Giang về làm tại cửa hàng thẩm mỹ viện của Phong tại tổ 20, phường Tương Mai. Khi đó, Giang biết Phong không có giấy phép hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ nhưng vẫn đồng ý làm cùng Phong.

Sau đó, qua mạng xã hội, Giang đăng bài làm phẫu thuật thẩm mỹ. Khi có khách hàng liên hệ làm phẫu thuật thẩm mỹ, Giang báo lại cho Phong để thu xếp phòng phẫu thuật tại cửa hàng của Phong. Tiếp đó, Giang trực tiếp tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ cho khách.

Tháng 5/2021, chị P.T.D.H biết thông tin trên đã liên hệ với Giang đặt vấn đề làm phẫu thuật nâng mũi. Sau khi thoả thuận, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền đặt cọc cho Giang, với tổng số tiền là 35 triệu đồng. Sau đó, Giang hẹn đến ngày 14/1 sẽ tiến hành làm phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi cho chị H. tại địa chỉ tổ 20, Tương Mai.

Sau khi hẹn thời gian, Giang đã thông báo với Phong về trường hợp chị H. và bảo Phong liên hệ bác sỹ gây mê. Đến chiều 14/1, chị H. đến cơ sở thẩm mỹ “chui”, và được Giang đưa lên tầng 6 của ngôi nhà để làm thủ tục phẫu thuật do Giang tiến hành.

Sau chừng 20 phút, Ngọc Anh nói chị H. có dấu hiệu sức khỏe không tốt nên bảo Giang dừng phẫu thuật. Ngọc Anh tiến hành sơ cứu và cho chị H. thở oxy, nhưng lúc này nạn nhân đã rơi vào tình trạng hôn mê. Lúc này, Giang bảo Lễ khâu định hình lại mũi cho chị H., rồi liên hệ với Phong báo sự việc. Biết tin, Phong gọi Thế Anh đi ô tô của Thế Anh chở chị H. đến Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, còn Phong bỏ đi.

Quá trình làm việc, Lê Ngọc Anh xuất trình bằng bác sỹ đa khoa do Đại học Y Hà Nội cấp; chứng chỉ định hướng chuyên khoa, chuyên ngành gây mê hồi sức cũng do Đại học Y Hà Nội cấp; chứng chỉ hành nghề do Sở Y tế Hà Nội cấp với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa gây mê hồi sức.

Xác minh tại Bệnh viện Bạch Mai, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định nắm được bệnh nhân P.T.D.H được chuẩn đoán hôn mê chưa rõ nguyên nhân sau phẫu thuật nâng mũi. Tại thời điểm bệnh nhân vào viện có vết khâu vách ngăn mũi. Quá trình khám nghiệm hiện trường tại địa chỉ tổ 20, Tương Mai, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai xác định hiện trường tầng 6 bị xáo trộn; các đồ vật, dụng cụ làm phẫu thuật đã bị đối tượng mang đi nơi khác cất giấu. Phát hiện thu giữ tại tầng 5 các đồ vật liên quan đến y tế như xi lanh, ống thủy tinh, mũ chụp y tế…

Ngày 16/3, gia đình chị H. thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai về việc chị H. đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Long An. Ngày 17/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai và Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an tiến hành pháp y tử thi nạn nhân H. theo quy định.