Khởi tố 3 cán bộ CDC Nam Định vì cắt xén sinh phẩm bán lại cho Việt Á

Ngày 29/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với 3 nhân viên Khoa xét nghiệm thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định (CDC Nam Định) về tội "Tham ô tài sản" theo Điều 353 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1987, Kỹ thuật viên xét nghiệm CDC Nam Định); Lâm Thị Hà (sinh năm 1989, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Nam Định); Vũ Thị Yến (sinh năm 1975, nhân viên khoa xét nghiệm CDC Nam Định).

Các bị can đã có hành vi bớt xén sinh phẩm của CDC Nam Định để bán lại cho công ty Việt Á nhằm mục đích lấy tiền chia nhau, thiệt hại ban đầu ước tính trên 1 tỉ đồng.

Bước đầu các bị can đã khai nhận hành vi phạm tội. Liên quan đến vụ án này, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố tổng cộng 08 bị can có liên quan và vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trong đó, vào cuối tháng 4/2022, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với 5 cán bộ thuộc CDC Nam Định về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Tham ô tài sản".

Các bị can bị khởi tố và bắt giam thời điểm đó gồm: Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định; Vũ Ngọc Tuyên, Kế toán trưởng; Phạm Thị Nga, Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế; Vũ Khánh Vân, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Vũ Thị Ngọc Thanh, Phó Trưởng khoa xét nghiệm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định trong năm 2020 và 2021, CDC Nam Định đã ký 5 hợp đồng mua kit test xét nghiệm của Công ty CP Công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).



Sau đó, Công ty Việt Á đã trích phần trăm "hoa hồng" ngoài hợp đồng chỉ định thầu kit test cho CDC Nam Định với số tiền hơn 3,1 tỉ đồng. Ngoài ra, nhân viên CDC Nam Định đã có hành vi chiếm đoạt số kit test của nhà nước "bán" cho Công ty Việt Á để trục lợi với số tiền 800 triệu đồng.



