Ngày 20-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 26 bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người dân trong nước

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2024, đối tượng Hồ Mạnh Linh (còn gọi là Long Hồng Kông, SN: 1999, ngụ xã Dliê Ya, tỉnh Đắk Lắk) cầm đầu, cấu kết cùng nhiều đối tượng thành lập Công ty Villa Group (đặt trụ sở tại khu Shanghai Resort thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng - Campuchia). Sau đó, Hồ Mạnh Linh đã tuyển dụng hàng trăm nhân viên để tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Hằng ngày, Hồ Mạnh Linh phân công nhân viên sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội chạy quảng cáo, tìm kiếm và kết bạn với nhiều người rồi mời gọi tham gia đầu tư hoặc đặt cược.

Để xây dựng lòng tin, ban đầu các đối tượng hướng dẫn khách hàng đặt cược rồi cho thắng cược và rút tiền về tài khoản thành công.

Khi khách hàng tin tưởng, nhóm đối tượng tiếp tục dụ dỗ nạp số tiền lớn hơn để thắng cược nhiều hơn. Khi khách hàng thực hiện thao tác rút tiền, hệ thống sẽ báo lỗi rồi nhân viên công ty đưa ra nhiều lý do khác nhau như chưa có tài khoản VIP, sai mã tham chiếu hoặc tài khoản bị đưa vào danh sách đen để người chơi phải nộp phí từ 10% - 20% số tiền muốn rút.

Cứ như thế, các nạn nhân bị dụ dỗ nạp thêm tiền nhiều lần mà vẫn không thể rút được tiền gốc và tiền thắng cược. Bằng cách này, các đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã nạp vào.

Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 10-2024 đến nay, nhóm đối tượng này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn 140 tỉ đồng của hơn 1.000 người dân trên cả nước.

Ngoài 26 đối tượng bị khởi tố, cơ quan công an kêu gọi tất cả các cá nhân có liên quan, từng tham gia vào hoạt động của đường dây này sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.