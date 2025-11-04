Ngày 4-11, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" khi mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin.

Trước đó, ngày 24-8-2025, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Cơ quan công an làm việc với một đối tượng liên quan trong đường dây tiền ảo Heliwin. Ảnh: Công an cung cấp

Qua công tác điều tra, xác minh xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục ngàn tỉ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỉ đồng.

Ngày 1-9-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can. Đến ngày 29-10-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại 537/65/21 Nguyễn Oanh, khu phố 34, phường An Hội Đông, TP HCM). Hiện Hưng bị khởi tố về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra, xác minh xác định từ tháng 9-2023, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo lập đồng Heliwin - không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận. Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức để xây dựng các website, app về tiền ảo nhằm mục đích lừa đảo các nhà đầu tư bằng mô hình biến tướng lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước, hoặc mua bán tiền ảo nội bộ; đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra mở rộng.