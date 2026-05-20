HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi tố 24 người trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

MINH TUỆ
|

Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 24 bị can.

Ngày 20/5, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị liên quan.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 người.

Trong đó, 2 bị can Lê Ngọc Hưng (nguyên Phó Chủ tịch) và Đỗ Trường Giang (nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai) bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

16 bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí gồm: Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh (nguyên Phó Tổng giám đốc VTM); Đỗ Văn Cường (nguyên Kế toán trưởng VTM); Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường (nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM); Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng (nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam, viết tắt: VNS); Đậu Văn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Trọng Khôi (Phó Tổng Giám đốc VNS); Lê Xuân Tuấn (nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai, viết tắt: LAMICO); Tạ Quang Thiều (nguyên Tổng Giám đốc), Nguyễn Đức Cường (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM); Nguyễn Chí Hùng (Tổng Giám đốc), Trần Duy Tôn (chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO).

Khởi tố 24 người trong vụ án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung - Ảnh 1.

Những bị can đã bị khởi tố trong vụ án cách đây 1 năm trước.

Hai người bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, gồm: Nguyễn Duy Dũng (nguyên Kế toán trưởng VTM), Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM).

Bị can Trần Tuấn Dũng (thành viên HĐTV VTM) bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Bị can Bùi Sỹ Ngọc (Trưởng phòng Vật tư VTM) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ và Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Bị can Bùi Thanh Bình (Tổng Giám đốc) bị khởi tố bổ sung về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Tags

Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại