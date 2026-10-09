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Khởi tố 2 người, thu hồi 130 tỷ trong vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô

Minh Quang
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Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện 7 nhóm hành vi trái pháp luật nhằm tham ô tài sản tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô, khởi tố 2 người và thu hồi 130 tỷ đồng.

Ngày 8/10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, có thư khen gửi Công an tỉnh Ninh Bình , biểu dương thành tích đấu tranh, phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kế toán, ngân hàng tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô.

Khởi tố vụ án tại Qũy tín dụng nhân dân Thành Đô , thu hồi 130 tỷ đồng - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Ninh Bình về thành tích điều tra vụ án tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô, thu hồi 130 tỷ đồng.

Theo nội dung thư khen, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện dấu hiệu tội phạm tại Quỹ tín dụng nhân dân Thành Đô, từ đó xác lập chuyên án để đấu tranh, điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 2 người, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan. Đáng chú ý, bước đầu xác định những người liên quan đã thực hiện 7 nhóm hành vi trái pháp luật nhằm tham ô tài sản.

Cùng với việc điều tra, xử lý các hành vi vi phạm, lực lượng công an kịp thời thu hồi 130 tỷ đồng tiền nợ xấu và tài sản sai phạm, góp phần bảo đảm hoạt động bình thường của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân.

Trong thư khen, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nhạy bén và sắc bén về nghiệp vụ của Công an tỉnh Ninh Bình trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế.

Kết quả này cũng góp phần ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, giữ vững an ninh trật tự và tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng ghi nhận, biểu dương thành tích của Công an tỉnh Ninh Bình.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi vi phạm của những người liên quan để xử lý nghiêm.

Khởi tố Đặng Thị Phương Thảo SN 1991 liên quan khoản vay 500 triệu đồng
Tags

Quỹ tín dụng nhân dân

công an tỉnh Ninh Bình

Phạm Thế Tùng

tham ô tài sản

ngân hàng

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