Khởi tố 2 người ở Đồng Nai viết bài, livestream sai sự thật lên mạng xã hội

Theo đó, ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông P.X.T (56 tuổi) và ông Đ.C.H (57 tuổi), cùng ngụ tại huyện Thống Nhất.

Ông T. và ông H. thường xuyên sử dụng zalo, facebook cá nhân để viết bài, livestream… đăng, tải lên mạng xã hội nhiều bài viết sai sự thật, xuyên tạc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trụ sở Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, nói xấu lãnh đạo, làm mất uy tín của Đảng, Nhà nước và của cán bộ các cấp, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức Đảng, chính quyền, của các cá nhân cán bộ các cấp.

Công an tỉnh Đồng Nai khuyến cáo người dân cần nâng cao nhận thức, không tùy tiện đăng tải, chia sẻ thông tin hay đưa ra những bình luận, nhận xét đối với những vấn đề, thông tin mà chưa được kiểm chứng, thông tin sai lệch,… hoặc lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân, tập thể, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.