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Khởi tố 2 người đổ tự ý san lấp đất công

Minh Đức - Vũ Quỳnh
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Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người liên quan đến hành vi đổ trái phép hơn 177 tấn chất thải rắn thông thường lên khu đất công nhằm san lấp mặt bằng.

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Đức Điệp (SN 1982) và Nguyễn Văn Thu (SN 1970), cùng trú tại phường Nam Định, để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường" theo quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Nam Định phát hiện khu vực đất thuộc quyền quản lý của UBND phường có dấu hiệu bị san lấp bằng chất thải rắn thông thường với khối lượng lớn.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra xác định, nhằm tạo mặt bằng trên khu đất mặt nước rộng khoảng 280 m² để trồng cây, Nguyễn Văn Thu đã thuê Trần Đức Điệp vận chuyển chất thải rắn đến san lấp. Từ đó, Điệp thực hiện 129 chuyến xe tải, đổ trái phép tổng cộng hơn 177 tấn chất thải rắn thông thường xuống khu đất công.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của các bị can không chỉ làm thay đổi hiện trạng khu đất do Nhà nước quản lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cảnh quan, hệ sinh thái và gây khó khăn cho công tác quản lý đất đai tại địa phương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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