Khởi tố 2 kẻ tự nhận là phóng viên lừa 'chạy án'

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Hòa (SN 1989, trú tại xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên); Võ Thành Đạt (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo hồ sơ vụ án, Hoà và Đạt đều không có nghề nghiệp ổn định nhưng tự nhận mình là phóng viên đang công tác trong cơ quan báo chí uy tín, có nhiều mối quan hệ, có khả năng “chạy án”. Hoà và Đạt nói có thể lo cho bị can và một số người liên quan trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý được tại ngoại và hưởng án treo.

Bị can Nguyễn Đức Hoà và Võ Thành Đạt.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng của bị can và một số người liên quan để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra đang điều tra, mở rộng vụ án.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang thông báo, ai là bị hại trong vụ án trên cần liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát kinh tế, số điện thoại 0965464988 để phối hợp giải quyết.