Khởi tố 2 chủ tài khoản "Ông dở" và "Huy khờ"

Theo thông tin tử Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Huy (sinh năm 1966; trú xã Trà Tân, huyện Đức Linh) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Qua công tác điều tra, phát hiện từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thanh Huy sử dụng 2 tài khoản mạng xã hội Facebook "Huy Nguyenthanh (Ông dở)" và "Nguyen Nguyenhuy (Huy khờ)" để đăng tải, bình luận, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức Đảng, hình ảnh lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam và xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Đối tượng Huy cho rằng bản thân có quyền tự do phát ngôn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình trước công chúng nên đã suy diễn, viết và đăng tải nhiều nội dung lên mạng xã hội với các thông tin không kiểm chứng, sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; xuyên tạc chính sách phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta.

Đối tượng Nguyễn Thanh Huy tại Cơ quan Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Trước những tài liệu, chứng cứ mà cơ quan Công an thu thập được, đối tượng Huy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Linh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Vụ việc trên chính là bài học cảnh tỉnh cho những người đã và đang có những tư duy, lối sống lệch lạc về nhận thức, đi ngược với lợi ích của dân tộc. Mỗi người dân cần nâng cao nhận thức, không tùy tiện đăng tải, chia sẻ thông tin hay đưa ra những bình luận, nhận xét đối với những vấn đề, thông tin mà chưa được kiểm chứng, thông tin sai lệch,… hoặc lợi dụng mạng xã hội để xúc phạm danh dự, uy tín cá nhân, tập thể, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.