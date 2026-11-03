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Khởi tố 16 bị can vụ giang hồ 'nhí' cầm hung khí truy đuổi, đập phá xe rồi đăng video lên TikTok

Văn Quân
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Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng tụ tập, mang hung khí gây rối trật tự công cộng, đập phá xe và đăng video thách thức lên TikTok.

Ngày 2/11, Công an TP. Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 16 bị can trong vụ nhóm đối tượng mang nhiều hung khí, truy đuổi người đi đường, đập phá xe máy và quay video đăng lên TikTok để khiêu khích đối phương.

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Các đối tượng tại cơ quan

Theo thông tin ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân với H.T.Đ (SN: 2009, ngụ tại phường Xuân Lộc), khoảng 1h30 phút ngày 1/7/2026, V.V.H (SN: 2009, ngụ phường Bảo Vinh, TP. Đồng Nai) đã rủ rê, lôi kéo khoảng 20 đối tượng ngụ tại các phường Long Khánh, Hàng Gòn, Xuân Lập, Xuân Định, Xuân Bắc, Cẩm Mỹ (TP. Đồng Nai) chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao rựa, dao tự chế, kiếm Nhật, tuýp sắt hàn lưỡi dao, ná cao su… Cả nhóm điều khiển nhiều xe mô tô đi tìm nhóm của H.T.Đ. để giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình di chuyển, các đối tượng chạy xe dàn hàng ngang, nẹt pô, la hét, giơ hung khí thị uy. Khi đến đoạn Quốc lộ 1 thuộc khu phố Việt Kiều, phường Xuân Lộc, phát hiện N.K. (SN: 2010) điều khiển xe mô tô chở N.T.K. (SN: 2008) và G.B, nhóm của V.V.H. lập tức hô hoán truy đuổi, làm xe của N.K bị ngã. Cả 3 người trên xe phải bỏ lại phương tiện chạy bộ thoát thân. V.V.H cùng hai đối tượng N.T.V. (SN: 2007) và P.M.H. (SN: 2007, cùng ngụ phường Hàng Gòn) dùng dao, tuýp sắt đập phá làm hư hỏng chiếc xe mô tô trên.

Sau đó, cả nhóm tập trung tại cầu Thái Thiện trên Quốc lộ 1 (khu phố Suối Cát, phường Xuân Lộc), đeo mặt nạ, cầm hung khí chạy đảo quanh cầu, la hét, chửi bới và quay video đăng tải lên mạng xã hội TikTok nhằm khiêu khích đối phương, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Xuân Lộc đã khẩn trương triển khai lực lượng, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ diễn biến vụ việc và vai trò của từng đối tượng có liên quan.

Ngày 23/10/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đồng Nai ra quyết định khởi tố 16 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”; trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 9 đối tượng, Riêng 1 bị can hiện đang bị tạm giam trong một vụ án khác.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tags

Công an thành phố Đồng Nai

Công an TP. Đồng Nai

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