Công an TP Huế đã khởi tố 11 bị can liên quan vụ án giao cấu, thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, dâm ô người dưới 16 tuổi, mua dâm người dưới 18 tuổi và môi giới mại dâm.

Sáng 21/11, tại buổi họp báo thường kỳ tháng 11 của UBND TP Huế, ông Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP. Huế, đã thông tin về vụ án.

Theo ông Phương, quá trình điều tra đã làm rõ các đối tượng liên quan và cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về các tội danh nêu trên. Tuy nhiên, thời gian gây án, danh tính, nơi cư trú của 11 đối tượng liên quan này hiện vẫn chưa được công bố, do vụ án đang trong quá trình được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ông Hồ Xuân Phương - Phó Giám đốc Công an TP Huế, thông tin về vụ án.

Đáng chú ý, lãnh đạo Công an TP. Huế nhấn mạnh, vụ án này hoàn toàn độc lập với vụ án hai hiệu trưởng tiểu học bị khởi tố liên quan hành vi nhận hối lộ từ các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học. Hai vụ án khác nhau về nội dung, đối tượng và tình tiết, không có sự liên quan như những thông tin gán ghép đang lan truyền trên mạng xã hội.

Về vụ án hai hiệu trưởng tiểu học bị khởi tố liên quan hành vi nhận hối lộ từ các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho trường học, ông Hồ Xuân Phương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an và lãnh đạo thành phố về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục, Công an TP. Huế đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ rà soát, nắm tình hình hoạt động của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực này.

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố hai bị can về hành vi đưa hối lộ là hai chủ doanh nghiệp thực phẩm có trụ sở trên địa bàn thành phố; đồng thời khởi tố hai bị can về hành vi nhận hối lộ, gồm Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu). Hiện vụ án này cũng đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xử phạt 10 trường hợp tung tin sai sự thật

Liên quan việc thông tin hai vụ án bị một số cá nhân cố tình gắn ghép, phát tán trên mạng xã hội, Phó Giám đốc Công an TP Huế cho biết, lợi dụng những thông tin chưa được công khai, một số người đã đăng tải, chia sẻ và bình luận nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của một số cá nhân, tổ chức.

Lực lượng chức năng Công an TP Huế làm việc, xử phạt các trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật mang tính gán ghép trên mạng xã hội.

Đến nay, Công an TP Huế đã xác minh, xử phạt 10 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, với tổng số tiền 126,25 triệu đồng. Công an thành phố cũng đang phối hợp với công an 6 tỉnh, thành phố để xác minh, làm rõ và xử lý các trường hợp liên quan theo quy định pháp luật.