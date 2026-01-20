Khôi phục hàng loạt máy bay cũ để 'lấp khoảng trống'

Theo Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec, chương trình khôi phục 12 máy bay dân dụng đã được gia hạn đến năm 2027. Công việc liên quan đến 9 phi cơ Tu-204-214, 2 chiếc Il-96 và 1 máy bay An-148.

Đại diện Rostec nói rõ, 10 trong số 12 máy bay đã được đưa trở lại hoạt động từ năm 2022, và công việc đối với những chiếc còn lại dự kiến sẽ được hoàn thành vào giai đoạn 2026 - 2027.

Bên cạnh các máy bay sản xuất trong nước, những phi cơ xuất xứ từ nước ngoài cũng sẽ được đưa vào hoạt động trở lại. Ví dụ, số lượng Boeing 747 đang phục vụ có thể tăng gấp đôi trong vòng 2 năm.

Các chuyên gia lưu ý rằng phạm vi hoạt động rộng khắp của những dòng máy bay nói trên cho phép mua sắm linh kiện bảo dưỡng cần thiết, bao gồm cả từ các quốc gia thân thiện, trong đó có Iran.

Nga đang phải nỗ lực hết sức nhằm duy trì đội bay dân dụng của mình.

Khi giải thích lý do dẫn đến quyết định này, giới chức ngành hàng không chỉ ra thực tế rằng Nga hiện đang thiếu trầm trọng máy bay, khi đội bay của các hãng hàng không trong nước vẫn phụ thuộc rất nhiều vào phi cơ nhập khẩu, trong khi việc bảo trì và vận hành đúng cách của chúng bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt.

Theo Cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia), dự kiến 339 máy bay, bao gồm 230 chiếc sản xuất trong nước, sẽ bị loại biên vào năm 2030, đây là con số rất lớn.

Tuy vậy các nhà phân tích ngành công nghiệp tự tin khẳng định rằng bước đi duy nhất mà Nga có thể thực hiện trong tình hình hiện tại là đẩy nhanh sự phát triển của ngành công nghiệp sản xuất máy bay trong nước.

Dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2027, các hãng hàng không Nga sẽ nhận được hơn 50 máy bay nội địa, bao gồm những phi cơ tầm ngắn SSJ-100 và máy bay tầm trung MS-21.