Khôi phục được camera trong nhà bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành: Chứng cứ hết sức quan trọng

Tối nay, tờ Người lao động cho biết, công an đã khôi phục được nhiều hình ảnh từ camera an ninh trong nhà Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1, TP.HCM), liên quan vụ việc bé V.A. (8 tuổi, con gái Thái) bị người tình của Thái là Nguyễn Võ Quỳnh Trang (26 tuổi, quê Gia Lai) hành hạ tới tử vong.

Theo đó, Thái chứng kiến cảnh Trang đánh con gái mình. Dù khi đó bé V.A. khóc lóc xin tha, nhưng "dì ghẻ" Trang vẫn dùng cây ra tay không thương tiếc.

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định với nguồn trên, cơ quan điều tra đã thu giữ được vật chứng quan trọng là các đoạn video ghi trong căn nhà bé A. bị bạo hành. Các đoạn video này là chứng cứ hết sức quan trọng mô tả hành vi của các đối tượng, từ đó giúp xác định chính xác tội danh người hành hung cháu bé.



"Các đoạn video là căn cứ quan trọng cùng với kết luận giám định pháp y để cơ quan tố tụng quyết định thay đổi tội danh, và xác định vai trò của người cha trong vụ cháu bé bị tử vong do bị can Quỳnh Trang thực hiện", báo Người lao động dẫn lời luật sư Đức.

Tờ Vietnamnet trước đó thuật lại, mang xã hội lan truyền thông tin, ngay sau khi xảy ra vụ việc bé A. tử vong thì ông Thái "đã cố tình xoá dữ liệu camera an ninh trong nhà (?)" và trong camera có ghi lại cảnh Trang hành hạ con ông Thái.

Tại cuộc gặp mặt báo chí chiều nay, liên quan vụ việc này, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, công an đang tiếp tục tìm tài liệu chứng cứ. Công an thành phố đã thống nhất đây là vụ án điểm, cần xử lý nghiêm nhằm răn đe và ngăn chặn các vụ việc tương tự. Trong quá trình củng cố hồ sơ, nếu có thêm tội danh khác thì sẽ tiếp tục xử lý.

Báo giới thuật lại, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng Công an quận Bình Thạnh nói, đơn vị đang điều tra làm rõ thêm nhiều tình tiết và cũng có thể sẽ chuyển đổi tội danh người liên quan.

Như đã thông tin, ông Thái và bé A., Trang sống cùng với nhau ở chung cư cao cấp Saigon Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh từ tháng 6/2020. Sau đó 2 tháng, ông Thái và bà H. (mẹ đẻ bé A.) mới xong thủ tục ly hôn. Suốt thời gian ở cùng "dì ghẻ", bé A. nhiều lần bị đánh đập dã man. Mẹ ruột bé A. nói, từ khoảng tháng 12/2020 bà tìm mọi cách gặp con nhưng không được, vì bị ông Thái ngăn cản. Bé qua đời hôm 22/12, sau khi bị "dì ghẻ" Trang bạo hành dã man.

