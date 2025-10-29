Khởi nghiệp Nounou và hành trình nâng tầm nghề bảo mẫu

Trong xã hội hiện đại, khi phụ huynh ngày càng bận rộn với công việc và áp lực cân bằng cuộc sống, một ý tưởng khởi nghiệp bắt nguồn từ trăn trở tìm kiếm một dịch vụ trông trẻ uy tín và linh hoạt đã ra đời từng bước nâng tầm nghề bảo mẫu, mang đến giải pháp trông trẻ tại nhà hiện đại, chuyên nghiệp đầy nhân văn cho hàng nghìn gia đình Việt.

Từ trải nghiệm làm mẹ đến startup công nghệ chăm trẻ theo giờ tại Việt Nam

Khởi nguồn của Nounou không phải từ một bản kế hoạch kinh doanh bài bản hay ý tưởng công nghệ, mà từ nỗi lo rất thật của một người mẹ. Chị Yến Nhi - đồng sáng lập Nounou chia sẻ: "Sau khi có con, hành trình làm mẹ đã đưa tôi vào muôn vàn tình huống bất ngờ – công việc gấp, con ốm, không có người tin cậy hỗ trợ, tôi nhận ra khoảng trống quá lớn trong việc tìm người trông trẻ uy tín."

"Tôi từng ước có một ứng dụng chỉ cần vài thao tác là có thể kết nối ngay với một bảo mẫu được kiểm chứng, có kỹ năng và trách nhiệm" chị kể. Từ ước muốn thiết thực đó, Nounou đã ra đời và trở thành nền tảng chăm trẻ theo giờ linh hoạt, được yêu thích và tin tưởng bởi hàng nghìn phụ huynh.

Vừa làm việc vừa chăm con - sự tất bật của phụ huynh hiện đại

Nâng tầm nghề bảo mẫu – khi công nghệ song hành cùng giá trị nhân văn

Ở Việt Nam, nghề bảo mẫu lâu nay vẫn bị xem là công việc tạm bợ, ít cơ hội phát triển. Nhưng, tại các nước phát triển, "nounou" – từ tiếng Pháp chỉ người chăm sóc trẻ chuyên nghiệp – là một nghề được tôn trọng, đào tạo và chứng nhận như các ngành giáo dục khác.

Với khát vọng thay đổi định kiến ấy, Nounou ra đời nhằm chuyên nghiệp hóa nghề bảo mẫu, phát triển ứng dụng chăm sóc trẻ tại nhà với quy trình tuyển chọn minh bạch, đội ngũ được huấn luyện và đánh giá năng lực định kỳ. Các chuyên viên tại Nounou không dừng lại ở việc "chăm trẻ" mà còn hướng đến nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của trẻ qua việc lồng ghép các phương pháp giáo dục sớm. Nền tảng còn bảo vệ quyền lợi cho cả đối tác và khách hàng, tạo dựng sự tin tưởng trong quá trình hợp tác.

Với Nounou, việc phát triển công nghệ không chỉ để tiện lợi hơn, mà còn giúp phụ huynh an tâm hơn trong từng lựa chọn. Mỗi chuyên viên đều có hồ sơ năng lực điện tử hiển thị rõ ràng về kinh nghiệm, thông tin cơ bản, giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi.

Hồ sơ chuyên viên hiển thị trên ứng dụng Nounou

"Chúng tôi không chạy theo xu hướng ‘ứng dụng hóa’ đơn thuần, mà dùng công nghệ để củng cố niềm tin – điều quan trọng nhất trong nghề dịch vụ chăm sóc" - Nounou nhấn mạnh.

Ngoài ra, Nounou còn mở rộng hợp tác với các resort, khách sạn và đơn vị tổ chức sự kiện, cung cấp dịch vụ trông trẻ chuyên nghiệp tại điểm du lịch – nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng cho khách hàng.

Hành trình của niềm tin và sự tử tế

Sau thời gian ngắn phát triển, Nounou hiện đã đồng hành hơn 5.000 gia đình với 500.000 giờ chăm sóc trẻ tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh. Giữa làn sóng khởi nghiệp công nghệ, Nounou chọn hướng đi bền vững hơn – lấy chất lượng, sự tử tế làm trọng tâm và đặt niềm tin của phụ huynh lên hàng đầu.

Chị Vũ Thùy Linh, một khách hàng của Nounou chia sẻ: "Sau khi sinh bé thứ 2, cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn: thời gian, năng lượng đều xoay quanh 2 con và công việc. Mình hầu như không có thời gian cho bản thân. Đôi lúc có việc đột xuất, mình chỉ ước ai đó đáng tin cậy có thể trông bé giúp mình vài tiếng. Tuy nhiên tìm được người như vậy lại không hề dễ.

Tình cờ mình biết đến Nounou - nơi đúng nghĩa "hiểu" nỗi lo và mong muốn của mình. Không chỉ ấn tượng với đội ngũ bảo mẫu chuyên nghiệp, hiểu rất nhanh lịch sinh hoạt và tính cách của con, mình còn rất cảm kích các bạn tư vấn viên tận tình hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của một mẹ bỉm mới sinh.

Ngoài ra, Nounou có ứng dụng đặt lịch linh hoạt và nhanh chóng, xem rõ thông tin của cô chăm bé cũng như thông tin về giá cả dịch vụ. Nhờ vậy, khi sử dụng Nounou mình khá yên tâm và tin tưởng giao con cho cô để tập trung cho công việc, hoặc đơn giản mình có thêm vài giờ dành riêng cho bản thân, tự thưởng những giây phút nghỉ ngơi thật sự."

Khách hàng tin tưởng dịch vụ tại Nounou

Những phản hồi đó chính là động lực để Nounou tiếp tục hoàn thiện, mang đến giải pháp chăm trẻ hiện đại, tin cậy và góp phần nâng tầm nghề bảo mẫu - một ngành nghề nhân văn, gần gũi nhưng giàu giá trị.

