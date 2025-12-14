Khởi nghiệp ngay tại nhà, cặp đôi thành công xây đế chế kinh doanh mang về gần 8 tỷ đồng/năm, mỗi tuần chỉ làm 8 giờ

Khi chuẩn bị sinh nhật đầu tiên cho con trai vào năm 2022, vợ chồng Tayo và Dolu Lanlehin ở khu vực Vịnh San Francisco chỉ mong muốn tìm được một bộ bàn ghế trẻ em dễ thương để trang trí bữa tiệc. Tuy nhiên, tại nơi được coi là thủ phủ sáng tạo của nước Mỹ, họ lại không thể tìm thấy dịch vụ phù hợp.

Sự thiếu hụt ấy mở ra một cơ hội lớn. Tháng 5/2022, cặp đôi quyết định đặt mua 48 chiếc ghế trẻ em từ một nhà sản xuất nước ngoài với chi phí khoảng 2.000 USD và cất trong tầng hầm, với ý định cho thuê lại để “gỡ vốn” sau bữa tiệc.

Điều họ không ngờ là từ những chiếc ghế đầu tiên ấy, một mô hình kinh doanh mới đã hình thành. Một khách hàng tìm thấy họ qua Instagram. Cộng đồng phụ huynh tại Bay Area cũng bắt đầu truyền tai nhau về dịch vụ mới mẻ. Càng nhiều bữa tiệc sinh nhật được hoàn thiện, nhu cầu càng tăng.

Những chiếc ghế ban đầu nhanh chóng dẫn tới việc mở rộng cho thuê hồ bóng mini, xe điện đụng trẻ em, bàn ghế theo chủ đề, đồ trang trí dành riêng cho các bữa tiệc của trẻ nhỏ. Vợ chồng họ đặt tên cho dự án này là Bay Area Kids Rentals.

Từ một công việc phụ sau giờ làm, doanh nghiệp nhỏ trong tầng hầm bắt đầu tăng trưởng nhanh đến mức chính họ cũng bất ngờ. Trong vòng chưa đầy ba năm, dịch vụ cho thuê thiết bị tiệc dành cho trẻ em đã mang về hơn 295.000 USD (7,7 tỷ đồng) doanh thu mỗi năm — con số mà theo CNBC, vượt xa kỳ vọng ban đầu của những người sáng lập.

Điều đáng nói là cả hai vẫn giữ công việc toàn thời gian: Tayo làm marketing và chăm sóc khách hàng, còn Dolu đảm nhiệm tài chính. Công việc phụ chỉ chiếm khoảng 8 giờ mỗi tuần, nhưng hiệu quả kinh tế lại thuộc dạng “khó tin” với mô hình linh hoạt điển hình.

Thành công của họ không đến từ một bước nhảy vọt, mà từ sự kiên trì và hiểu rất rõ nhu cầu của cộng đồng. Bay Area là nơi tập trung hàng chục nghìn gia đình trẻ, với mức chi tiêu cho các bữa tiệc sinh nhật thuộc hàng cao nhất nước Mỹ. Khi thị trường đang khát những dịch vụ được thiết kế riêng cho trẻ nhỏ, Tayo và Dolu trở thành những người lấp đầy khoảng trống ấy, vào đúng thời điểm.

Nhưng với Tayo, doanh thu sáu con số không phải điều khiến cô tự hào nhất. Điều quan trọng hơn, theo chia sẻ với CNBC, là cảm giác họ đang xây dựng một thứ có thể “lưu truyền”, một tài sản thật sự mang lại giá trị lâu dài, chứ không chỉ là công việc phụ để kiếm thêm thu nhập.

“Đây không chỉ là kinh doanh. Nó có tiềm năng trở thành tài sản thế hệ,” cô nói — điều mà nhiều gia đình Mỹ gốc Phi như họ luôn tìm kiếm nhưng không dễ dàng đạt được trong bối cảnh chênh lệch giàu nghèo kéo dài nhiều thập kỷ.

Câu chuyện của Tayo và Dolu không phải là giấc mơ khởi nghiệp hoành tráng, mà là minh chứng rằng đôi khi, những cơ hội tạo nên sự thay đổi lớn nhất bắt đầu từ nhu cầu nhỏ nhất. Chỉ cần nhìn thấy khoảng trống, dám thử, và kiên trì. Phần còn lại, thị trường sẽ tự lên tiếng.

Theo: CNBC