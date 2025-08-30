Sáng nay Hà Nội phủ kín sắc tự hào: Người dân hò reo theo từng pha thả bẫy nhiệt, nhào lộn cực đỉnh của phi đội tiêm kích

Sáng 30/8, buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trên Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Buổi tổng duyệt quy mô tương đương buổi lễ chính thức, gồm hai phần: Thực hiện các nghi lễ, nghi thức của Đảng, Nhà nước và diễu binh, diễu hành, với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ.

Trong đó có 43 khối đi bộ (26 khối Quân đội, 17 khối Công an) cùng các khối quân đội nước ngoài, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng của Quân đội và Công an.

7h20, Sáng nay Hà Nội phủ kín sắc đỏ tự hào

Sáng nay, Hà Nội như được phủ kín sắc màu tự hào, từng con phố rực rỡ cờ hoa, người dân náo nức hòa cùng không khí trang nghiêm của buổi tổng duyệt diễu binh A80.

Ảnh: Bác Ngọc Anh

Ảnh: Bác Ngọc Anh





7h00, Không quân Việt Nam bay trên Quảng trường Ba Đình

Mở đầu tổng duyệt diễu binh, diễu hành là các biên đội của Không quân nhân dân Việt Nam anh hùng bay trên bầu trời Tổ quốc.

Dẫn đầu là biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử. Biểu tượng cho sức mạnh đại đoàn kết, niềm tự hào của Đảng và dân tộc, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng xây dựng đất nước cất cánh, vươn cao trong kỷ nguyên mới.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Thanh Xuân

Ảnh: Thanh Xuân

Ảnh: Thanh Xuân

Trực thăng kéo cờ Tổ quốc bay qua toà nhà cao tầng. Ảnh: Trung Lê

Biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8, mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Hà Nội. Ảnh: Trung Lê



Ảnh: Trung Lê

6h45, Người dân che ô đứng dưới mưa, háo hức chờ đoàn diễu binh đi qua

Ảnh: Di Anh

Sáng 30/8, trận mưa bất chợt trút xuống, hàng ngàn chiếc ô nhiều màu sắc nở rộ rực rỡ trên các tuyến phố. Ảnh: Di Anh

Ảnh: Di Anh

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc chụp ảnh cùng mọi người.Ảnh: Thái Châu

6h40, Hàng vạn người dân dọc phố đồng loạt nghiêm trang trong lễ chào cờ

Hàng vạn người dân dọc các tuyến phố đồng loạt nghiêm trang trong lễ chào cờ, tạo nên một khung cảnh thiêng liêng. Trời sáng sớm, tiếng quốc ca vang vọng, ánh mắt mọi người hướng về phía trước.

Hàng vạn người dân dọc các tuyến phố đồng loạt nghiêm trang trong lễ chào cờ (Clip: Di Anh)

Hàng vạn người dân dọc phố đồng loạt nghiêm trang trong lễ chào cờ (Clip: Huyền Trang)

Ảnh: Nghĩa Lê

Clip: Nghĩa Lê

Xúc động hình ảnh 2 đứa bé đứng trên ban công chào cờ hướng về Quảng trường Ba Đình. Clip: Xuân Hoàng

6h30, Loạt "view triệu đô" cũng đã bắt đầu có khán giả, sẵn sàng vào vị trí để theo dõi tổng duyệt A80

Trên các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Lê Duân, khu vực Cửa Nam... đều có các vị trí ở trên cao để xem sơ duyệt rất thuận lợi, được ví là "view triệu đô". Ảnh: Như Hoàn

Mọi người ngồi chờ sẵn bên ngoài chờ xem buổi tổng duyệt A80

Dọc các tuyến đường nơi có các khối đi bộ quân đội, công an, khí tài đi qua, đều đã chật kín người từ sớm.

Cả gia đình đứng trên khu vực tầng cao

6h10, Không khí rộn ràng trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8

Ảnh: Châu Thái

Không khí rộn ràng trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8. Ảnh: Nghĩa Lê

Dù đã có một đêm không ngủ nhưng tinh thần mọi người vẫn rất hào hứng. Ảnh: Nghĩa Lê

Biển người đợi đoàn diễu binh ở khu vực đường Điện Biên Phủ - phố Tống Duy Tân. Ảnh: Nghĩa Lê

5h45, Không khí rộn ràng trên các tuyến phố sau một đêm không ngủ

Không khí rộn ràng trên các tuyến phố sau một đêm không ngủ

Dọc bên đường phố Liễi Giai dường như không còn một chố trống. Ảnh: Di Anh

Ảnh: Di Anh

Hai bên đường đông như trẩy hội, người dân háo hức chờ đón đoàn diễu binh di chuyển qua. Ảnh: Như Hoàn

5h30, Dọc phố Cửa Nam, người dân đứng chật ních, một số đã chọn vị trí trên cao để không bỏ lỡ khoảnh khắc tổng duyệt

Ảnh: Lê Trung

Một số người có "view trên cao" tránh cảnh chen chúc phía dưới đường

5h: Hàng xóm Quán Thánh phát trứng, nước miễn phí

Tại khu Quán Thánh, nhiều hộ dân đã chung tay chuẩn bị hơn 200 quả trứng luộc và 500 chai nước để phát miễn phí cho người dân và lực lượng chức năng túc trực thâu đêm chờ tổng duyệt.

Hình ảnh những người hàng xóm ân cần trao tận tay từng suất quà nhỏ khiến không khí chờ đợi trở nên ấm áp, lan tỏa tinh thần sẻ chia và gắn kết trong dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước.

Ảnh: Xuân

4h30: Mưa lớn bất ngờ đổ ập

Khoảng 4h30 sáng, cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khu vực trung tâm Hà Nội khiến không khí náo nhiệt của buổi chờ đợi nhanh chóng được "khoác" thêm một gam màu khác.

Clip: Các chiến sĩ dưới cơn mưa

Dọc các tuyến phố, hàng nghìn chiến sĩ tham gia tổng duyệt đồng loạt mặc áo mưa dưới màn mưa xối xả. Người dân có mặt từ đêm hôm trước cũng nhanh chóng bung dù, khoác áo mưa hoặc tìm chỗ trú dưới mái hiên, tòa nhà bên đường. Dù trời mưa lớn, dòng người vẫn nán lại chờ đợi.

Dàn diễn viên bộ phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Thái Xuân)

4h: Khối nghệ sĩ khuấy đảo không khí

Từ rạng sáng, sự xuất hiện của dàn nghệ sĩ đã khiến không khí thêm phần sôi động. Ca sĩ Mono gây chú ý khi xuất hiện trong chiếc sơ mi trắng đơn giản, nở nụ cười rạng rỡ.

Bên cạnh đó, dàn người đẹp trong tà áo dài truyền thống cũng góp phần tạo điểm nhấn ấn tượng. Người dân liên tục reo hò, cổ vũ, biến khoảnh khắc chờ đợi từ rạng sáng trở thành một lễ hội đường phố đầy hào hứng.

Gia đình vượt ngàn cây số ra Hà Nội vừa kịp trước giờ G

Gần 4h sáng ngày 30/8, chỉ 2 tiếng trước lễ tổng duyệt chương trình kỷ niệm 80 năm, chị Lê Thị Yến Nhi (29 tuổi) cùng gia đình đã có mặt tại Hà Nội sau hành trình dài từ TP.HCM.

Vượt hàng nghìn kilomet ra Bắc, cả gia đình vẫn giữ được tinh thần hào hứng và tràn đầy năng lượng. "Tuy chỉ có cơ hội xem buổi tổng duyệt, nhưng chúng tôi vẫn rất mong chờ, cảm giác chẳng khác gì ngày lễ chính thức" - Chị Nhi chia sẻ.

Gia đình chị Nhi (Ảnh: Châu Linh)

Để có thể tham dự buổi tổng duyệt, chị Nhi cho biết đã dành nhiều thời gian tìm hiểu, tham khảo thông tin từ nhiều nguồn để đặt chỗ uy tín, tránh rơi vào các trường hợp lừa đảo. “Phải kiểm tra kỹ lắm, vì có nhiều nơi thông tin không rõ ràng. Mình muốn đảm bảo cả gia đình được trải nghiệm trọn vẹn và an toàn,” chị nói.

3h15, Những chú cảnh khuyển thu hút sự chú ý

Những chú cảnh khuyển trở thành "chiến sĩ đặc biệt" trong công tác đảm bảo an ninh cho buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trên các tuyến phố trọng điểm, người dân dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chú chó nghiệp vụ (tên chuyên môn là K9) bước đi đầy nghiêm nghị bên cạnh các cán bộ cảnh sát. Đa phần những chú chó này đều có thân hình vạm vỡ, dáng đi mạnh mẽ và ánh mắt cảnh giác, chúng không chỉ là "người bạn đồng hành" mà còn là "vũ khí đặc biệt" của lực lượng công an.

Những chú cảnh khuyển với thân hình cao lớn (Ảnh: Xuân)

Nhưng cũng có chú cảnh khuyển với ngoại hình khá đáng yêu

Chú cảnh khuyển thu hút sự chú ý của nhiều người

Nhiều mỹ nhân tranh thủ chụp lại những khoảnh khắc đẹp với cảnh khuyển

3h, Tuyệt đối điện ảnh: Dàn khí tài bắt đầu di chuyển

Người dân tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc hiếm thấy - Ảnh: Quốc Thái

Ảnh: Quốc Thái

Ảnh: Quốc Thái

Xe pháo tự hành di chuyển sau xe tăng, các chiến sĩ chào điều lệnh với gương mặt rạng ngời - Clip: Chím

Người dân đội mưa tập trung ở Quán Thánh - Cửa Bắc hò reo chào đón khối xe, pháo quân sự. Ảnh: Chím

2h: Xe chở khối đứng đã tập kết tại Sơn Tây, người dân có 1 đêm không ngủ

Xe chở khối đứng đã tập kết tại Sơn Tây. Ảnh: Như Hoàn