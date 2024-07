Khởi động hệ thống SAP ECC lên SAP S/4HANA và triển khai áp dụng IFRS

Dự án đánh dấu việc Imexpharm trở thành công ty dược phẩm tiên phong trong triển khai SAP S/4HANA nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, phục vụ tốt hơn cho khách hàng và đối tác.



Cùng ngày, hai bên cũng công bố kế hoạch triển khai áp dụng Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế ("IFRS") và triển khai phân hệ bảo trì nhà máy.

Từ năm 2013, Imexpharm trở thành một trong những doanh nghiệp dược đầu tiên tại Việt Nam triển khai dự án SAP ERP (phiên bản ECC) hoàn chỉnh nhất. Sau hơn 10 năm triển khai vận hành, Imexpharm hướng tới chuyển đổi chiến lược nhằm nâng cao năng suất, chuẩn bị sẵn sàng với các mục tiêu tăng trưởng mới tại Việt Nam và trong khu vực.

Theo đó, dự án lần này sẽ hỗ trợ Imexpharm đạt được mục tiêu nâng cấp hệ thống giải pháp mới SAP S/4HANA với những thay đổi, cải tiến quan trọng trên các khía cạnh bảo mật dữ liệu, khả năng mở rộng linh hoạt và giao diện thân thiện với người dùng. So sánh với hệ thống cũ ECC, S/4HANA sử dụng cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ, giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch và truy vấn dữ liệu lên hàng nghìn lần đồng thời giúp giảm thiểu chi phí IT.

Đại diện IMP, Deloitte Việt Nam và SAP Việt Nam tại lễ khởi động dự án

Theo Deloitte Việt Nam, đơn vị tư vấn triển khai dự án cho hay phạm vi dự án nâng cấp SAP từ ECC lên S/4HANA tập trung nâng cấp về mặt kỹ thuật, hạ tầng phần cứng. Trong quá trình nâng cấp, các chuyên gia của Deloitte Việt Nam sẽ đánh giá, phân tích và tư vấn thay thế, lập trình lại một số chương trình, tăng tính hiệu quả và minh bạch trong quản trị doanh nghiệp. Danh mục các điểm cần cập nhật trong SAP ECC, các chức năng thay thế sẽ được thống nhất trong giai đoạn thiết kế của dự án. Trong quá trình triển khai, nâng cấp hệ thống các yêu cầu, quy trình, dữ liệu, tài liệu của dự án sẽ được cập nhật tuân thủ yêu cầu của GxP.



Dự án này cũng hỗ trợ Imexpharm trong việc triển khai chiến lược áp dụng IFRS trên nền tảng hệ thống giải pháp mới từ SAP S/4HANA. Đây là một trong những thế mạnh của Deloitte Việt Nam với nhiều chuyên gia có kinh nghiệm đồng hành cùng các đối tác giúp tiếp cận gần hơn ngôn ngữ báo cáo tài chính quốc tế thông qua việc phân tích khác biệt giữa Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế; đánh giá sự sẵn sàng hệ thống, dữ liệu và quy trình trong áp dụng IFRS; xây dựng sổ tay kế toán theo IFRS và quy trình lập và phê duyệt Báo cáo tài chính theo IFRS; đào tạo kiến thức IFRS....

Tại sự kiện, hai bên cũng công bố triển khai mới phân hệ bảo trì nhà máy (Plant Maintenance). Theo doanh nghiệp, sự kết hợp cùng Deloitte Việt Nam sẽ hỗ trợ Imexpharm nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị ở các nhà máy, giảm thiểu chi phí bảo trì, bảo dưỡng và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ban lãnh đạo IMP cùng đại diện Deloitte Việt Nam và SAP Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động dự án

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn An Duy - Phó Tổng Giám đốc Khối Tài chính Imexpharm cho biết: "Là doanh nghiệp hàng đầu về chất lượng EU-GMP và sở hữu chuỗi nhà máy EU-GMP lớn bậc nhất Việt Nam, Imexpharm đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ và vươn ra thị trường quốc tế. Việc đầu tư cho hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số luôn được chúng tôi ưu tiên đầu tư có chiều sâu nhằm hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng, phục vụ tốt hơn và mang lại các giá trị vượt trội cho khách hàng và đối tác. Tôi tin tưởng với kinh nghiệm triển khai của Deloitte cùng năng lực vững chắc, chuyên môn sâu của đội ngũ CNTT Imexpharm, dự án sẽ được triển khai thành công."



Ông Nguyễn An Duy - Phó Tổng Giám đốc Khối Tài chính Imexpharm phát biểu tại Lễ khởi động dự án

Ông Pankaj Rathi – Phó Tổng Giám đốc, Lãnh đạo phụ trách Dịch vụ Tư vấn Công nghệ và Chuyển đổi CNTT, Deloitte Việt Nam khẳng định sự hợp tác giữa hai bên sẽ mang lại giá trị thiết thực cho Imexpharm: "Với thời gian 6 tháng cho hạng mục nâng cấp và triển khai áp dụng IFRS, Deloitte tin tưởng hiểu biết chuyên sâu, kinh nghiệm đa dạng của mình sẽ hỗ trợ Imexpharm trong việc triển khai các tính năng cải tiến trên hệ thống mới, đảm bảo việc tuân thủ IFRS, từ đó mang đến thành công cho dự án."



Các chuyên gia làm việc tại phòng Lab của Imexpharm

Năm 2023 là một năm phá kỷ lục của Imexpharm. Tổng doanh thu của Công ty tăng 26% so với năm trước, đạt mức 2.113 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh một năm tăng trưởng kỷ lục đối với Công ty và cũng cao hơn so với mức tăng trưởng chung của toàn thị trường là 8%. EBITDA tăng 31% và kết thúc năm ở mức 466 tỷ đồng, vượt đáng kể so với kế hoạch của Công ty. Trong 5 năm qua, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EBITDA của Imexpharm đạt mức ấn tượng là 17,2%.



Hiện ngành dược Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng với tốc độ CAGR 6%-8% trong giai đoạn 2023-2028 (theo IQVIA), Imexpharm cam kết đạt mức tăng trưởng từ hai con số. Tiếp nối năm kỷ lục, năm 2024 Imexpharm đã đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 24%. Trong đó, Công ty dự kiến sẽ đạt được mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ trên kênh bán hàng ETC lên đến 49% và EBITDA tăng lên lên 18%.

Là một trong những nhà sản xuất dược phẩm hàng đầu với các loại thuốc được châu Âu phê duyệt, Imexpharm đang nghiên cứu khả năng phân phối sản phẩm của mình sang các thị trường khác trên khắp Đông Nam Á. Đồng thời, đa dạng danh mục sản phẩm, đặc biệt là sản xuất thuốc biệt dược điều trị các bệnh không lây nhiễm và mãn tính.

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, Imexpharm đã và đang đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ và chuyển đổi số với các dự án sẽ sớm được triển khai như hệ thống Quản lý chất lượng điện tử (eQMS) và Hồ sơ lô điện tử (EBR – Electronic Batch Record).

Số hóa trong quản lý chất lượng sẽ giúp cải thiện hiệu quả bằng cách tự động hóa các tác vụ thủ công và giảm thiểu lỗi của con người. Đồng thời, giúp cải thiện hiệu quả quản lý chất lượng bằng cách cung cấp cho các tổ chức cái nhìn toàn diện hơn về các quy trình chất lượng của Imexpharm.