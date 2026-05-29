Khởi động cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026

Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam vừa chính thức phát động cuộc thi Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 với thông điệp "Khơi nguồn đam mê – Chắp cánh tài năng âm nhạc Việt". Cuộc thi hướng đến học sinh, sinh viên và thanh niên từ 6 đến 25 tuổi trên toàn quốc, kỳ vọng trở thành sân chơi nghệ thuật quy mô lớn dành cho thế hệ trẻ yêu âm nhạc.

Ra đời với sứ mệnh tìm kiếm, bồi dưỡng và nâng tầm các tài năng thanh nhạc trẻ trên khắp cả nước, Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 không chỉ là một cuộc thi ca hát mà còn được định hướng như hành trình phát triển kỹ năng, tư duy nghệ thuật và cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ đam mê âm nhạc.

Các thành viên ban tổ chức chia sẻ về chương trình trong buổi họp báo sáng 29/5.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức.

Theo Ban tổ chức, chương trình nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), hướng tới xây dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh, nơi thí sinh có cơ hội kết nối với giới chuyên môn, các nhà sản xuất âm nhạc và những cơ sở đào tạo uy tín.

Chia sẻ về định hướng của cuộc thi, ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức cho biết âm nhạc có thể thay đổi cuộc đời của một người trẻ. Theo ông, cuộc thi được tạo ra để trao cơ hội cho các tài năng ở mọi vùng miền, đặc biệt là những bạn trẻ ở khu vực vùng sâu, vùng xa chưa từng có điều kiện đứng trên sân khấu lớn.

"Điều quan trọng nhất không chỉ là tìm ra ngôi vị Quán quân mà còn là tạo nên một hành trình trưởng thành, giúp người trẻ sống tích cực, tự tin và lan tỏa những giá trị tốt đẹp", ông Nguyễn Văn Tuấn nhấn mạnh.

Ban tổ chức cho biết toàn bộ quy trình tuyển chọn và chấm giải sẽ được thực hiện theo tiêu chí đề cao tính minh bạch, thực lực giọng hát, tư duy nghệ thuật và tiềm năng phát triển lâu dài của thí sinh. Hội đồng giám khảo quy tụ nhiều nghệ sĩ, giảng viên, chuyên gia thanh nhạc uy tín tại ba miền.

Đồng hành cùng chương trình trong vai trò Giám đốc Âm nhạc là nhạc sĩ Trần Khánh Ly – Thạc sĩ âm nhạc, từng đạt Huy chương Vàng Hội diễn Ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc hai năm liên tiếp 2022–2023, Top 10 Sing My Song 2018 và là tác giả của nhiều ca khúc như Phong Nữ, Nàng thơ xứ Huế, Trách trăng tàn, Hồi ức ngày hôm qua. Với nền tảng đào tạo bài bản từ Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và Học viện Múa Việt Nam, nhạc sĩ sẽ trực tiếp đồng hành cùng thí sinh xuyên suốt các vòng thi.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng Ban tổ chức.

Theo kế hoạch, cuộc thi sẽ bắt đầu bằng vòng Sơ khảo Online diễn ra từ ngày 29/5 đến 31/8/2026 trên nền tảng TikTok. Thí sinh được yêu cầu thể hiện 100% hát mộc, không chỉnh âm hay can thiệp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính chân thực và công bằng.

Sau vòng sơ khảo, các thí sinh xuất sắc sẽ bước vào Bán kết trực tiếp tại ba miền gồm Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM trước khi tranh tài ở Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2026 tại Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, cuộc thi đã ghi nhận hơn 3.000 hồ sơ đăng ký tham dự vòng Sơ khảo Online. Với quy mô tổ chức bài bản, định hướng chuyên môn rõ ràng cùng sự đồng hành của nhiều chuyên gia âm nhạc, Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành bệ phóng giúp các tài năng trẻ tự tin theo đuổi đam mê và khẳng định dấu ấn âm nhạc riêng.

Về lộ trình tổ chức, sau vòng Sơ khảo Online các thí sinh xuất sắc sẽ bước vào vòng Bán kết trực tiếp tại ba miền gồm Nhà hát Bến Thành (TP.HCM), Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng) và Cung Văn hóa Thanh thiếu nhi Hà Nội. Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức từ ngày 1/12 đến 5/12/2026 tại Hà Nội, trước khi khép lại bằng Gala trao giải diễn ra tối 6/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô.

Bên cạnh các danh hiệu chính như Quán quân, Á quân cùng hệ thống Huy chương Vàng – Bạc – Đồng, cuộc thi còn trao nhiều giải thưởng phụ như Thí sinh triển vọng, Thí sinh truyền cảm hứng, Khán giả yêu thích, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo và biểu diễn chuyên nghiệp cho các tài năng trẻ.