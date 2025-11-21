Khởi động Age of AInicorns - đường đua AI thực chiến cho nhà phát triển Việt

Cuộc thi gồm hai đường đua song hành gồm The Dreamer - Phát triển sản phẩm ứng dụng AI và The Builder - thiết kế chuỗi tác vụ AI Agent vận hành trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

Hai đường đua nóng nhất của Age of AInicorns

"Age of AInicorns" là bệ phóng để cộng đồng công nghệ Việt tăng tốc đưa AI vào đời sống.

Diễn ra từ 05–25/12/2025, với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,1 tỷ đồng, "Age of AInicorns" được xây dựng như bệ phóng để cộng đồng công nghệ Việt tăng tốc đưa AI vào đời sống và xây dựng giá trị. Trên nền tảng các AI platform của VNPT AI – một trong những hệ sinh thái AI "Make in Vietnam" quy mô nhất hiện nay, cuộc thi sẽ trao quyền sáng tạo để các đội thi mở rộng năng lực phát triển và ứng dụng AI phục vụ cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tên gọi "Age of AInicorns" kết hợp giữa AI (trí tuệ nhân tạo) và Unicorns (kỳ lân - biểu tượng của doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng vượt bậc), thể hiện tinh thần mở ra một giai đoạn mới của đổi mới sáng tạo. Cuộc thi gồm hai đường đua: The Dreamer, tập trung vào phát triển các sản phẩm ứng dụng AI để đưa vào thực tiễn, và The Builder, hướng đến thiết kế, điều khiển chuỗi tác vụ của các AI Agent dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

"Age of AInicorns" tập trung vào hai năng lực lõi là phát triển sản phẩm AI và làm chủ công nghệ chuyên biệt cho Việt Nam.

Ở đường đua The Dreamer, các đội 2–5 thành viên xác định một vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp AI. 20 đội có ý tưởng nổi bật sẽ được cung cấp tài nguyên công nghệ của VNPT AI để xây dựng phiên bản sản phẩm thử nghiệm (MVP). Hội đồng đánh giá dựa trên mức độ hoàn thiện, giá trị sử dụng, khả năng thương mại hóa và tiềm năng mở rộng để chọn 5 đội xuất sắc trình diễn sản phẩm tại chung kết.

Trong khi đó, tại The Builder, đường đua dành cho các kỹ sư và nhà nghiên cứu chuyên sâu về AI, người tham gia sẽ thiết kế, chọn lọc và tổ chức thông tin, dữ liệu và lệnh điều khiển để mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) tiếng Việt hiểu đúng ngữ cảnh và phản hồi chính xác. Kết quả được cập nhật liên tục trên bảng xếp hạng (leaderboard), tạo nên môi trường cạnh tranh sôi động, nơi mỗi điểm số đều phản ánh năng lực tối ưu mô hình và khả năng sáng tạo thuật toán của từng đội thi.

Hội đồng ban giám khảo của "Age of AInicorns" gồm các phó giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia đến từ các tập đoàn công nghệ và các trường đại học lớn ở trong và ngoài nước. Từ đó, cuộc thi sẽ mang tới môi trường thực tiễn về phát triển AI có chủ quyền với tiêu chuẩn chất lượng tiệm cận chuẩn quốc tế.

Theo đại diện Ban Tổ chức, "Age of AInicorns" không chỉ là bài kiểm tra năng lực kỹ thuật, mà còn là thước đo khả năng biến công nghệ thành giá trị thực, nơi các thí sinh được thử thách trong những bài toán thực tiễn đến từ tài chính, y tế, giáo dục, truyền thông và khu vực công.

Các đội thi hiện thực hóa các ý tưởng dựa trên nền tảng tài nguyên AI của VNPT.

Vì vậy, không chỉ dừng lại ở tiền thưởng, "Age of AInicorns" còn mang đến bệ phóng để hiện thực hóa ý tưởng AI ứng dụng , với giải thưởng là các tài nguyên công nghệ từ VNPT AI và VNPT Cloud – nền tảng giúp các nhóm đạt giải có thể mở rộng, tinh chỉnh và thương mại hóa sản phẩm sau cuộc thi. Từ đó, cuộc thi kỳ vọng mở ra cánh cửa cho thế hệ "AInicorns" tiên phong của Việt Nam – những đội ngũ dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo và ứng dụng AI thực tiễn.

Đồng hành cùng chiến lược quốc gia về AI

"Age of AInicorns" được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy mạnh mẽ chiến lược quốc gia về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là "đột phá chiến lược" để đất nước phát triển nhanh, bền vững, hướng tới mục tiêu trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.

Cuộc thi của VNPT AI phản ánh định hướng đó khi tập trung vào hai năng lực lõi là phát triển sản phẩm AI ứng dụng thực tế, phục vụ doanh nghiệp, người dân và chính phủ và làm chủ công nghệ chuyên biệt cho Việt Nam, tạo nền tảng cho AI có chủ quyền và an toàn. Đây cũng là minh chứng cho vai trò dẫn dắt của các tập đoàn công nghệ trong việc hỗ trợ chiến lược AI bản địa, phát huy trí tuệ Việt và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

VNPT AI kỳ vọng "Age of AInicorns" sẽ trở thành hoạt động thường niên, góp phần xây dựng nền tảng để các kỹ sư, nhà phát triển và sinh viên công nghệ Việt Nam cùng chung tay phát triển hệ sinh thái AI "Make in Việt Nam" tự chủ và bền vững. Chương trình có sự đồng hành của các nhà tài trợ Amdocs, LPBank và Nhất Tiến Chung, mang tới những góc nhìn thực chiến về thị trường ứng dụng AI trong vận hành tổ chức, doanh nghiệp. Đăng ký tham dự cuộc thi tại: https://vnptai.io/age-of-ainicorns