Khói đen bao trùm biên giới Thái Lan – Campuchia: Hỏa hoạn bùng phát dưới Cầu Hữu nghị

Duy Nguyễn |

Một đám cháy dưới Cầu Hữu nghị Thái Lan - Campuchia đã nhanh chóng được khống chế. Các nhà chức trách Thái Lan thông báo không có thiệt hại tài sản hoặc thương vong nào ở phía họ.

Hãng truyền thông The Nation (Thái Lan) đưa tin, theo các quan chức địa phương Thái Lan, một đám cháy đã bùng phát bên dưới Cầu Hữu nghị Thái Lan - Campuchia ở phía Poipet (Campuchia), gần trạm kiểm soát biên giới Ban Klong Luek ở huyện Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, Thái Lan, vào khoảng 9 giờ sáng 7/10.

Khói đen bao trùm biên giới Thái Lan – Campuchia: Hỏa hoạn bùng phát dưới Cầu Hữu nghị- Ảnh 1.

Đám cháy được cho là do đốt rác dẫn đến cháy lan dưới Cầu Hữu nghị Thái Lan - Campuchia. Ảnh: The Nation

Từ phía Thái Lan có thể nhìn thấy khói đen dày đặc bốc lên từ dưới cầu, cùng với mùi nhựa và rác thải cháy lan rộng khắp khu vực. Người dân địa phương gần chợ Rong Kluea (Thái Lan) và biên giới đã được cảnh báo để theo dõi tình hình.

Chính quyền Campuchia được cho là đã triển khai xe cứu hỏa để dập tắt ngọn lửa và ngăn chặn đám cháy lan sang cấu trúc cầu và các khu vực xung quanh. Ngọn lửa đã được khống chế trong vòng khoảng 20-30 phút.

Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy khu vực bên dưới cầu đã tích tụ một lượng lớn rác, đặc biệt là nhựa, túi xách và các vật liệu dễ cháy khác. Đám cháy được cho là do đốt rác dẫn đến cháy lan dưới cầu.

Khói đen bao trùm biên giới Thái Lan – Campuchia: Hỏa hoạn bùng phát dưới Cầu Hữu nghị- Ảnh 3.

Thái Lan không mở cửa biên giới để hỗ trợ chữa cháy vì đám cháy xảy ra hoàn toàn trên lãnh thổ Campuchia. Ảnh: The Nation

Các quan chức Thái Lan xác nhận rằng vụ việc không ảnh hưởng đến Thái Lan và nước này không mở cửa biên giới để hỗ trợ chữa cháy vì đám cháy xảy ra hoàn toàn trên lãnh thổ Campuchia. Tuy nhiên, chính quyền Thái Lan vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình để đảm bảo rằng đám cháy không lan qua biên giới. Không có thương vong và cấu trúc cầu không bị hư hại từ vụ cháy.

Theo The Nation

