Khối đá lớn rơi xuống, hầm cấp đặc biệt dài 3.200m lóe sáng, 1.000 người Việt Nam vỡ òa vì thành công lớn

Việt Nam liên tục áp dụng công nghệ hiện đại thi công dự án hạ tầng quan trọng.

Ngày 1/7/2025, trên công trường hầm số 3 – hầm cấp đặc biệt Bình Đê, luồng ánh sáng từ cửa ống hầm trái phía tỉnh Gia Lai lóe lên. Theo đó, ống hầm trái chính thức được đào thông khi tảng đá cuối cùng chắn giữa ống hầm được cho nổ tung.

Khi ống hầm được đào thông, Chỉ huy trưởng mũi thi công Bắc hầm 3 cho biết, đây là thời khắc đặc biệt quan trọng không chỉ với người thợ đào hầm mà là bước ngoặt để nhà thầu tăng mũi thi công, luân chuyển, điều phối thiết bị một cách nhanh nhất nhằm tăng tốc hoàn thành dự án. "Khoảnh khắc hợp long ống hầm trái có ý nghĩa quan trọng. Từ nay, công việc còn lại là mở rộng ống hầm và thi công nền đường như thiết kế, không còn lo ngại như cách đây vài tuần", Chỉ huy trưởng mũi thi công Bắc hầm 3 cho biết.

Hầm số 3 – Bình Đê dài 3.200m nối hai tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, mỗi ống hầm có mặt cắt 12,75m. Đây là hạng mục quan trọng với khối lượng công việc lớn và là nút thắt cuối cùng để thông toàn tuyến CTB-N phía Đông.

Công tác thi công được phía nhà thầu Đèo Cả triển khai thành liên tục. Phía Đèo Cả cho biết, khó khăn lớn nhất phát sinh liên quan đến địa chất của hầm, nhiều đoạn đá bị phong hóa mạnh, chuyển thành đất rời, không thể nghiền tái sử dụng làm vật liệu thảm mặt đường như thiết kế ban đầu. Địa chất yếu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, buộc nhà thầu vừa thi công, vừa tính toán lại toàn bộ giải pháp kỹ thuật.

Giám đốc Ban điều hành gói thầu XL03 (Tập đoàn Đèo Cả) cho biết trong số các hầm có địa chất yếu mà ông từng tham gia như Núi Vung hay Trường Vinh, hầm Bình Đê là kém nhất. Nếu địa chất đúng như dự báo ban đầu, việc hoàn thành trong 48 tháng đã rất khó, nay vừa gặp nền địa chất không ổn định, vừa phải rút ngắn tiến độ, áp lực càng lớn đối với đội ngũ thi công.

Do đó, Tập đoàn Đèo Cả mời các chuyên gia hầm đầu ngành từ Đại học Xây dựng, các đơn vị tư vấn cầu hầm trực tiếp vào công trường. Trong nhiều ngày, các chuyên gia và kỹ sư làm việc liên tục tại hiện trường để khảo sát, đo đạc và họp bàn nhằm đưa ra phương án tối ưu.

Cuối cùng, nhà thầu vẫn áp dụng phương pháp NATM - phương pháp thi công hầm phổ biến trên thế giới, nhưng cải tiến thành "NATM hệ Đèo Cả". Phương pháp này tận dụng khả năng chịu lực của khối đất đá xung quanh, đào từng đoạn ngắn để kiểm soát biến dạng và gia cố ngay sau mỗi bước đào. Nhờ phương pháp này, biện pháp thi công được cải tiến, tăng số mũi thi công, bình quân mỗi ngày, đơn vị đào được 4-6m hầm thay vì 1-3m đối với phương pháp truyền thống.

Thi công hầm Bình Đê, đơn vị tận dụng các bộ ván khuôn sau khi đào xong 2 hầm, sử dụng tới 10 bộ ván khuôn, tăng tốc độ đào. Theo đó, từng mũi thi công được tính toán cẩn thận, từng bước di chuyển ván khuôn hầm, công tác cung ứng vật liệu được chỉ huy trưởng và các kỹ sư bàn bạc trong các cuộc giao ban nhanh đầu ca.

Với phương pháp thi công này, Tập đoàn Đèo Cả đã rút ngắn thời gian đào hầm Bình Đê từ 1.260 ngày xuống còn khoảng 990 ngày, hoàn thành sớm hơn 270 ngày so với tiến độ hợp đồng. Theo Giám đốc Ban Chỉ huy thi công hầm, gần 1.000 kỹ sư, công nhân duy trì thi công ba ca liên tục, ăn ở ngay tại công trường, cùng hàng loạt giải pháp kỹ thuật và tổ chức thi công sáng tạo, hầm Bình Đê đã chính thức được đào thông và hoàn thành vào ngày 19/12/2025.

Không chỉ về đích sớm, hầm Bình Đê còn được đầu tư đồng bộ các hệ thống kỹ thuật hiện đại nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác. Hệ thống báo cháy tự động gồm cáp quang dò nhiệt, đầu báo cháy địa chỉ, nút ấn khẩn cấp… được tích hợp và điều khiển tập trung thông qua giao thức chuyên dụng và phần mềm quản lý trung tâm. Nhờ đó, mọi dấu hiệu bất thường đều có thể được phát hiện sớm với độ chính xác cao, phát cảnh báo ngay từ giai đoạn đầu khi đám cháy mới hình thành.

Bên cạnh đó, hệ thống chiếu sáng của hầm cũng được đầu tư với hơn 1.730 bộ đèn công suất từ 40W đến 120W, bảo đảm tầm nhìn tối ưu cho các phương tiện lưu thông, đồng thời đáp ứng yêu cầu vận hành liên tục và an toàn trong điều kiện đặc thù của công trình hầm đường bộ.