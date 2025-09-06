Khởi công cao tốc dài 113 km thuộc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô trị giá hơn 56.293 tỉ đồng

Sáng 6-9, tại xã Nội Bài, UBND TP Hà Nội cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP phối hợp với Công ty Cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội, tổ chức Lễ khởi công Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng tuyến cao tốc theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc Dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội.

Thông tin cơ bản về Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội

Tham dự có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; ông Vũ Hồng Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Nguyễn Thanh Nghị, Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; lãnh đạo UBND TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên; các cơ quan trung ương, các bộ, ngành, địa phương.

Công ty Cổ phần Đường cao tốc Vành đai 4 Hà Nội là đại diện liên danh: Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố (CityLand) - Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn (Saigon Sunflower) - Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Công ty cổ phần Đầu tư Horizon (Horizon).

Cao tốc dài hơn 113 km kết nối Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh

Theo ông Trương Việt Đông, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Dự án Thành phần 3 có chiều dài khoảng 113,52 km (trong đó 103,82 km tuyến chính và 9,7 km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long); quy mô thiết kế giai đoạn 1 mặt cắt ngang bảo đảm có 4 làn xe chạy: bề rộng mặt đường 17 m, bề rộng cầu 17,5 m và các cầu lớn vượt sông có bề rộng 24,5 m.

Toàn tuyến có 13 đoạn đi cao với tổng chiều dài khoảng 80,98 km (chiếm khoảng 71% chiều dài toàn tuyến); có 13 đoạn tuyến trắc dọc đi thấp với chiều dài khoảng 32,54 km (chiếm 29% chiều dài tuyến). Tuyến có 8 nút giao liên thông và hoàn thiện nút giao Tây Nam, 7 nhánh lên xuống, 3 cầu vượt qua đường cao tốc, 1 cầu dân sinh và 31 vị trí hầm giao thông dân sinh. Tuyến bố trí 3 cầu lớn vượt sông gồm: Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng.

Phối cảnh cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Tổng mức đầu tư của dự án thành phần 3 là hơn 56.293 tỉ đồng. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước chiếm 47,5%, còn 52,5% là vốn do nhà đầu tư đảm nhận. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 30 tháng.

Đây là tuyến cao tốc sẽ kết nối trực tiếp Thủ đô Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, tỉnh Bắc Ninh và các địa phương khác trong vùng. Được xác định là dự án trọng điểm quốc gia, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ là "huyết mạch giao thông mới" của Vùng Thủ đô, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, hình thành các đô thị vệ tinh và cực tăng trưởng mới.

Thay mặt các đơn vị nhà thầu thi công, ông Lê Bảo Anh, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng số 1 - CTCP (CC1) khẳng định nhận thức rõ tầm vóc và ý nghĩa chiến lược của Dự án và tin tưởng với năng lực, kinh nghiệm và uy tín đã được khẳng định qua nhiều công trình trọng điểm quốc gia, CC1 cùng các đơn vị nhà thầu sẽ phát huy cao nhất tinh thần quyết tâm để hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng công trình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong Dự án Thành phần 3, CC1 đảm nhận các hạng mục chủ lực như: hơn 2,9 triệu m3 đất đắp, gần 219.000 m3 cát san lấp, trên 335.000 m3 bê tông, hơn 53.000 tấn thép, cùng hàng nghìn dầm và hơn 69.000 m cọc khoan nhồi. CC1 là đơn vị được thành lập từ năm 1979, sau 46 năm phát triển đã khẳng định vị thế bằng năng lực thi công các công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp trên nhiều lĩnh vực trên khắp cả nước.

Dự án thành phần 3 là dự án đường cao tốc trung tâm, xương sống của Dự án Vành đai 4, lần đầu tiên được thực hiện theo hình thức tách thành tiểu dự án đầu tư công theo Luật PPP. Việc khởi công thành phần 3 dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 - vùng Thủ đô Hà Nội diễn ra đúng thời điểm cả nước đang đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu phát triển hạ tầng theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các chương trình hành động của Chính phủ.