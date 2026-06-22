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Khởi công 5 tuyến metro hơn 1,3 triệu tỷ đồng, dài hơn 300km

Minh Tuệ
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Hà Nội khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 303,5 km vốn đầu tư hơn 1,3 triệu tỷ đồng và 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 8.000 căn hộ.

Sáng 22/6, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công đồng thời 5 tuyến đường sắt đô thị và 3 dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn.

Tất cả 5 tuyến đường sắt trên đều do liên danh Vinhomes - VinSpeed làm tổng thầu EPC, chiều dài khoảng 303,5km, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. Hà Nội đặt mục tiêu cơ bản hoàn thành các tuyến vào năm 2030.

Khởi công 5 tuyến metro Hà Nội 2026 trị giá 1 , 3 triệu tỷ đồng , dài hơn 300km - Ảnh 1.

Thủ tướng và các đại biểu bấm nút khởi công dự án.

5 dự án đường sắt đô thị được khởi công gồm:

- Tuyến số 1: Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc - Dân Hòa - Khu công nghiệp đường sắt - Ngọc Hồi - ga Hà Nội - Yên Viên - Khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm - sân bay Nội Bài;

- Tuyến số 2: Sân bay Nội Bài - Trần Hưng Đạo - Thượng Đình - Thường Tín - Tam Hưng - Thượng Phúc- Dân Hòa

- Tuyến số 8: Hòa Lạc - Sơn Đồng - Mai Dịch - Vành đai 3 - Lĩnh Nam - Dương Xá;

- Tuyến số 10: Đông Anh - Võ Chí Công - Vành đai 3 - Vành đai 2,5 - Times City - Đông Anh;

- Tuyến số 14: Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm.

Khởi công 5 tuyến metro Hà Nội 2026 trị giá 1 , 3 triệu tỷ đồng , dài hơn 300km - Ảnh 2.

Các tuyến được quy hoạch theo mô hình TOD, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển giao thông công cộng với phát triển đô thị, hình thành các cực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai và không gian đô thị dọc hành lang các tuyến đường sắt.

5 tuyến đường sắt mới khởi công nằm trong quy hoạch phát triển mạng lưới 18 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 979 km, đóng vai trò hệ thống hạ tầng khung giữ vai trò dẫn dắt phát triển không gian đô thị, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Khởi công 5 tuyến metro Hà Nội 2026 trị giá 1 , 3 triệu tỷ đồng , dài hơn 300km - Ảnh 3.

5 tuyến đường sắt đô thị mới có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 1,3 triệu tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Song song với các dự án giao thông, thành phố đồng thời khởi công 3 dự án nhà ở cho thuê với hơn 8.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư dự kiến trên 30.000 tỷ đồng.

Ba dự án đặt tại phường Việt Hưng, Long Biên và Pháp Vân - Tứ Hiệp, đây là những dự án tiên phong trong chương trình phát triển nhà ở cho thuê của Hà Nội, từng bước hình thành một phân khúc nhà ở bền vững, đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, sinh viên và các nhóm dân cư có nhu cầu thực về chỗ ở.

Ba dự án nhà ở cho thuê đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển nhà ở của Hà Nội, từ mô hình chủ yếu phát triển nhà ở thương mại sang phát triển đồng thời cả nhà ở thương mại và nhà ở cho thuê.

Đây là bước đi đầu tiên hướng tới hình thành thị trường nhà ở cho thuê quy mô lớn, góp phần bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho người dân, giảm áp lực sở hữu nhà ở và tạo dựng mô hình phát triển đô thị bền vững theo xu hướng của nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Ba dự án nhà ở cho thuê này gồm các ô đất A2, A3 và A4 khu nhà ở Pháp Vân - Tứ Hiệp (phường Yên Sở) với quy mô 1.176 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 1.396 tỷ đồng; một phần quỹ đất thuộc dự án khu nhà ở giãn dân phố cổ Hà Nội tại phường Việt Hưng với quy mô 1.166 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 3.563 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Công ty cổ phần Him Lam đã chủ động đề xuất điều chỉnh dự án công viên công nghệ thông tin sang dự án Khu nhà ở hỗn hợp Him Lam Long Biên, dành hơn 11ha đất để phát triển khoảng 6.000 căn hộ với tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 4.000 căn hộ được bố trí cho thuê dài hạn.

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tuyến metro Hà Nội

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