HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Khởi công 2 dự án điện gió tổng vốn 24.000 tỷ tại Cần Thơ

Cảnh Kỳ - Xuân Lương
|

Sáng 19/5, Cần Thơ khởi công 2 dự án nhà máy điện gió tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng, nhân dịp Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Theo đó, Dự án điện gió Sóc Trăng 4 được lắp đặt tại phường Vĩnh Châu (Cần Thơ), công suất thiết kế 350 MW, với 56 tua-bin gió, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 1.200 ha đất bãi bồi và trên biển. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện từ 1,1 - 1,3 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia .

Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220kV được đầu tư tại xã Lai Hòa, công suất 200MW, tổng vốn đầu tư gần 9.140 tỷ đồng.

- Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

TIN LIÊN QUAN

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, theo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ có 56 dự án nguồn điện, trong đó có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW.

Đến nay, Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại, 3 dự án đang triển khai thi công, 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Theo ông Tuyên, khi các nhà máy vận hành thương mại, sẽ tạo ra nguồn năng lượng xanh dồi dào cho lưới điện quốc gia, giúp giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái bền vững, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Do đó, ông Tuyên yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng, đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất, tuyệt đối an toàn và đúng tiến độ. Các sở ngành, địa phương được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, dự án triển khai đúng kế hoạch.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

Chưa từng có: Bến du thuyền quốc tế cao cấp đầu tiên sẽ xuất hiện ở dòng sông biểu tượng

01:30
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

Kinh hoàng khoảnh khắc người đàn ông bị hất tung lên không trung 15m khi gió mạnh quét qua đường phố

00:42
Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

Yamaha Finn 2026 ra mắt: Xe số mới nhiều công nghệ, sẵn sàng cạnh tranh Honda Wave

01:14
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại