Khởi công 2 dự án điện gió tổng vốn 24.000 tỷ tại Cần Thơ

Theo đó, Dự án điện gió Sóc Trăng 4 được lắp đặt tại phường Vĩnh Châu (Cần Thơ), công suất thiết kế 350 MW, với 56 tua-bin gió, tổng mức đầu tư 14.500 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 1.200 ha đất bãi bồi và trên biển. Khi hoàn thành, nhà máy dự kiến sẽ cung cấp sản lượng điện từ 1,1 - 1,3 tỷ kWh/năm cho hệ thống điện quốc gia .

Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220kV được đầu tư tại xã Lai Hòa, công suất 200MW, tổng vốn đầu tư gần 9.140 tỷ đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ông Trương Cảnh Tuyên - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - cho biết, theo quy hoạch, đến năm 2030, Cần Thơ có 56 dự án nguồn điện, trong đó có 30 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 2.785 MW.

Đến nay, Cần Thơ đã cấp chủ trương đầu tư cho 20 dự án điện gió, trong đó có 9 nhà máy đã vận hành thương mại, 3 dự án đang triển khai thi công, 8 dự án đang hoàn thiện các thủ tục để đủ điều kiện thi công và 10 dự án đang lựa chọn nhà đầu tư.

Theo ông Tuyên, khi các nhà máy vận hành thương mại, sẽ tạo ra nguồn năng lượng xanh dồi dào cho lưới điện quốc gia, giúp giảm phát thải, bảo vệ hệ sinh thái bền vững, tạo công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Do đó, ông Tuyên yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đề cao trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện đúng quy định về đầu tư xây dựng, đảm bảo công trình đạt chất lượng cao nhất, tuyệt đối an toàn và đúng tiến độ. Các sở ngành, địa phương được yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư, dự án triển khai đúng kế hoạch.



