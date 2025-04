Khối bất động sản "khủng" của ông Donald Trump giảm nửa tỷ USD giá trị sau một tuần công bố thuế đối ứng

Khối tài sản bất động sản ròng của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giảm mạnh khoảng 500 triệu USD chỉ trong vòng một tuần sau khi ông công bố chính sách thuế đối ứng đầy tham vọng vào ngày 2/4/2025, theo ước tính của tạp chí Forbes công bố ngày 8/4/2025.

Từ mức 4,7 tỷ USD, giá trị tài sản của ông hiện chỉ còn 4,2 tỷ USD, phản ánh tác động tiêu cực từ sự lao dốc của thị trường tài chính Mỹ sau quyết định áp thuế lên hơn 180 đối tác thương mại toàn cầu. Sự suy giảm này chủ yếu xuất phát từ đà giảm chung của thị trường chứng khoán, kéo theo giá trị cổ phiếu và các tài sản cá nhân của ông Trump đi xuống nhanh chóng.

Tài sản giá trị nhất của ông, Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump – công ty sở hữu mạng xã hội Truth Social – chịu tổn thất nặng nề khi cổ phiếu giảm 8% trong ba phiên giao dịch gần đây, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2024. Giá trị cổ phần của ông tại công ty giảm từ 2,2 tỷ USD xuống còn khoảng 2 tỷ USD, mất gần 170 triệu USD chỉ trong vài ngày.

Danh mục bất động sản của ông cũng không nằm ngoài vòng xoáy này, với cổ phiếu của Quỹ Bất động sản Vornado – đơn vị quản lý hai dự án đắt giá tại New York và San Francisco – giảm 14% tính đến ngày 7/4/2025. Tổng giá trị các tài sản bất động sản, bao gồm Trump Tower, 40 Wall Street và các tòa nhà thuộc Vornado, được định giá khoảng 570 triệu USD, giảm từ mức 660 triệu USD so với tuần trước.

Trump Tower tọa lạc tại thành phố New York. Công trình 58 tầng này mang tính biểu tượng nhất của Donald Trump, đã đem về cho ông 300 triệu đô la Mỹ tiền bán căn hộ.

Dù chịu ảnh hưởng từ thị trường, các tài sản bất động sản biểu tượng của ông Trump vẫn là minh chứng cho tầm nhìn kinh doanh của ông trong nhiều thập kỷ. Trump Tower, công trình 58 tầng tại New York, là trụ sở của The Trump Organization và từng là nơi ở penthouse xa hoa của ông trước khi chuyển đến Nhà Trắng, với nội thất vàng 24 carat và đá cẩm thạch, đã mang về 300 triệu USD từ việc bán căn hộ.

Tại Chicago, Trump International Hotel and Tower với 98 tầng là tòa nhà cao thứ tư nước Mỹ vào năm 2009, tọa lạc bên sông Chicago với tầm nhìn hướng ra hồ Michigan. Ngoài ra, ông sở hữu 40 Wall Street, được mua với giá 1 triệu USD năm 1995 và cải tạo với chi phí 35 triệu USD, hiện vẫn là một trong những tòa nhà văn phòng cao nhất tại trung tâm New York.

Trump International Hotel and Tower còn gọi là Tower Chicago hay Trump Tower, là khách sạn cao cấp trong khu thương mại Chicago, Illinois.

Ở lĩnh vực nghỉ dưỡng, dinh thự Seven Springs tại Bedford, New York, rộng hơn 3.600 m2 trên khu đất 86 hecta, có giá trị ước tính 24 triệu USD – tăng gần gấp ba lần so với mức 7,5 triệu USD khi mua năm 1995. Tại St. Martin, Tây Ấn, điền trang Le Chateau des Palmiers với 9 phòng ngủ, sân tennis và bể bơi nước nóng là một trong những tài sản xa xỉ nổi bật của ông.

Điền trang trước biển này mang tên Le Chateau des Palmiers tại St. Martin, Tây Ấn, thuộc vùng biển Caribean.

Hiện tại, Tổng thống Trump chưa đưa ra bình luận chính thức về sự sụt giảm tài sản. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Taylor Rogers khẳng định ông đang ưu tiên lợi ích quốc gia hơn đế chế kinh doanh cá nhân.

“Tổng thống Trump áp thuế lên những quốc gia đã lợi dụng nước Mỹ trong nhiều năm để đảm bảo cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân qua nhiều thế hệ. Tài sản của ông hiện do các con quản lý thông qua quỹ tín thác, trong khi ông toàn tâm điều hành đất nước hướng đến sự thịnh vượng kinh tế,” ông Rogers nhấn mạnh.

Dù đối mặt với tổn thất tài chính đáng kể, tầm ảnh hưởng của ông Trump trong lĩnh vực kinh doanh và chính trị vẫn là tâm điểm chú ý, khi chính sách thuế mới tiếp tục định hình tương lai kinh tế Mỹ và vị thế của ông trên trường quốc tế.