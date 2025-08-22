Khối "bắn tim" xuất hiện trên page Thông tin Chính phủ lúc 2h sáng: Mất ngủ với sự dễ thương này

Tổng hợp luyện lần đầu tiên cho Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) đã chính thức diễn ra vào tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình. Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia và chào đón các chiến sĩ. Nhiều người có mặt tại khu vực tổ chức từ buổi trưa và chờ đến tối để đảm bảo có chỗ ngồi xem đẹp nhất.

Đáp lại tình cảm này, các chiến sĩ cũng có những “chiêu trò” dễ thương dành cho người xem Tổng hợp luyện. Ví dụ điển hình là khoảnh khắc của khối "bắn tim” đang viral trên MXH.

Khối "bắn tim" (Nguồn: Chrissy)

Là ai đã khơi mào sự dễ thương này!

Trong khoảnh khắc này, khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân đã tập luyện xong vừa giữ đội hình đi về vị trí tập kết vừa bước đều. Các chiến sĩ vẫn đánh tay bình thường nhưng lúc giơ lên thì bàn tay lại tạo hình trái tim để “bắn tim” đến toàn thể mọi người đang đứng xem bên đường.

Ngay lập tức, đoạn clip nhanh chóng viral trên MXH, được đăng tải trên hàng loạt fanpage, hội nhóm với nhiều tên gọi như “khối bắn tim”, “bắn tim điều lệnh”,... Thậm chí page Thông tin Chính phủ không ngần ngại mà đăng lúc 2h sáng, cho thấy ai cũng bị chinh phục vì sự dễ thương này.

Page Thông tin Chính phủ không chỉ đăng bài lúc 2h sáng mà còn nhiệt tình "bắn tim" theo trend các chiến sĩ (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới các bài đăng, cư dân mạng để lại nhiều bình luận thích thú, không ngờ có fan service đỉnh cỡ này. Có người còn nói đùa rằng xem chiến sĩ đi điều lệnh mà được nhận “tim” thế này thì cả đời chỉ thấy được vài lần là cùng.

“Dễ thương quá vậy trời. Bắn tim tung toé nhiệt tình hết mình luôn mà. Lúc các chiến sĩ tập động tác này chắc cũng buồn cười lắm”, “Cute hết mức trời ạ”, “Bắn tim theo nhịp cần gạt nước ô tô, “Mấy ảnh bắn tim, tôi rụng tim”, “Sao mà cái đất nước này dễ thương quá vậy!”, “Tôi nhắc mấy anh nha! Làm trò dễ sợ rồi tôi lụy quá thì sao?”, “Đáng yêu vậy trời, đáng yêu một cách nghiêm túc”,... là một số bình luận từ netizen.

Ngoài màn “bắn tim điều lệnh” này, nhiều khoảnh khắc của các chiến sĩ trong ngày Tổng hợp luyện cũng gây thích thú. Chẳng hạn như khối nam chiến sĩ Cảnh sát cơ động thì vừa đi đều vừa đồng loạt giơ tay chào mọi người khi chỉ huy nói vào loa: “Giơ 2 tay chào bà con đi nào”. Đúng là những khoảnh khắc 0 điểm… Không điểm nào để chê!

Không chỉ vẫy chào bà con mà còn cười thật tươi nữa nhé! (Nguồn: Trang Thu Hoàng)

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước - dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm khách A80 Tự Hào Việt Nam là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố. Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

S.A (Tổng hợp)