Khóc ở Mỹ, ngã ở Paris..., cô bé mới 3 tuổi đã được "vi vu" khắp thế giới: Đúng là "tuổi thơ dữ dội" khiến người lớn còn phải ước ao

Thời gian gần đây, mạng xã hội không ngừng "dậy sóng" trước cái tên Aimee - cô bé mới chỉ hơn 2 tuổi nhưng đã trở thành hiện tượng nhí được đông đảo cư dân mạng yêu mến. Sở hữu hơn 160 nghìn người theo dõi cùng 8,3 triệu lượt thích trên nền tảng TikTok, Aimee khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi độ tuổi còn quá nhỏ nhưng sức lan tỏa lại "không phải dạng vừa".

Cô bé 2 tuổi Aimee từng gây bão với đoạn clip hát tiếng Anh vô cùng chuẩn chỉnh. Giọng hát líu lo, phát âm rõ ràng, biểu cảm đáng yêu đúng chất trẻ thơ của cô bé 2 tuổi nhanh chóng "đốn tim" hàng triệu người xem. Hình ảnh một em bé nhỏ xíu, vừa ê a vừa ngân nga giai điệu bằng tiếng Anh đã khiến dân tình thi nhau chia sẻ, không ít bà mẹ còn hài hước xin "vía" cho con mình.

Hơn 1,6 triệu người thích thú trước đoạn clip bé Aimee hát tiếng Anh.

Chưa kịp hạ nhiệt, mới đây cô bé Aimee lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận với một đoạn clip khác, được cộng đồng mạng ưu ái gọi tên là "Tuổi thơ dữ dội của bé Aimee". Đoạn video do chính mẹ của Aimee ghi lại, tổng hợp hành trình du lịch vòng quanh thế giới của cô bé khi còn chưa tròn 3 tuổi. Chỉ trong một phút ngắn ngủi, người xem đã phải "mắt chữ A, miệng chữ O" trước danh sách những địa điểm mà Aimee từng đặt chân đến.

"Tuổi thơ dữ dội" của bé Aimee.

Mẹ của Aimee hài hước chú thích cho đoạn clip bằng những dòng mô tả vừa vui nhộn vừa rất "đời": "Khóc ở Mỹ, khóc ở Thượng Hải, cô đơn ở Bắc Kinh, vấp ngã ở Pháp, xúc động ở Ý, lạc lõng ở Vatican, lòng đầy tâm sự ở Bali… ". Những khoảnh khắc rất thật của một em bé - khi thì mếu máo, lúc lại ngơ ngác, có lúc vui vẻ, có khi trầm ngâm, được đặt trong bối cảnh những địa danh nổi tiếng thế giới càng khiến đoạn clip thêm phần thú vị.

Chỉ cần "đếm sơ sơ", cô nhóc mới gần 3 tuổi đã từng đặt chân đến nhiều quốc gia mà không ít người lớn phải mơ ước rất lâu mới có cơ hội ghé thăm. Từ Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Ý cho đến Vatican hay Bali, mỗi nơi đều ghi lại một mảnh ký ức tuổi thơ rất riêng của cô bé. Chính sự đối lập giữa độ tuổi còn quá nhỏ và hành trình trải nghiệm "xuyên quốc gia" ấy đã khiến dân mạng không khỏi bật cười, đồng thời xuýt xoa ngưỡng mộ.

Đoạn clip "Tuổi thơ dữ dội" này nhanh chóng thu về hơn 240 nghìn lượt xem, cùng hàng loạt bình luận thích thú. Nhiều người để lại lời nhận xét rằng Aimee đúng chuẩn "em bé số hưởng", có tuổi thơ khiến ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng điều đáng quý nhất không chỉ nằm ở việc được đi nhiều nơi, mà còn ở cách bố mẹ lưu giữ từng khoảnh khắc đáng yêu của con trong suốt hành trình lớn lên.