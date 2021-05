Khóc hết nước mắt khi chia tay fan để sang Mỹ du học, Hương Tràm giờ ra sao?

Lúc Hương Tràm dự thi "Giọng hát Việt" khi tròn 17 tuổi. Thiếu nữ thành Vinh đã khiến cả 4 giám khảo Thu Minh, cố nhạc sĩ Trần Lập, Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà phấn khích khi cất lời hát ca khúc "I will always love you".

Chất giọng vang khỏe cùng gương mặt non nớt ngây thơ của Hương Tràm đã khiến cả giám khảo đều nhấn nút lựa chọn.



Sở dĩ Hương Tràm hát hay, nội lực như vậy là do có gene từ gia đình. Hương Tràm sinh ra và lớn lên tại TP. Vinh (Nghệ An), trong một gia đình gia giáo, bề thế. Bố cô là NSND Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Nghệ An.

Hương Tràm lúc đăng quang được 17 tuổi.

Được biết, NSND Tiến Dũng từng là một kỹ sư địa chất. Thế nhưng, tình yêu dân ca đã đem ông đến với âm nhạc và gắn bó với nó. Khi còn trẻ, ông là diễn viên, ca sĩ của đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An. Sau này, được nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, NSND vì những đóng góp, cống hiến cho nền âm nhạc dân tộc.

Có nền tảng ban đầu tốt nhưng để thi thố với những giọng ca xuất sắc như Trúc Nhân, Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương thì Hương Tràm còn có sự hỗ trợ lớn từ ca sĩ Thu Minh.

Chính cô là người thầy chuyên nghiệp đầu tiên của Hương Tràm uốn nắn giúp cô bé 17 tuổi hát tròn vành rõ chữ, cách lên hơi và đẩy tình cảm trong từng nốt nhạc. Và năm đó, Hương Tràm là chủ nhân của chiếc cúp Quán quân "Giọng hát Việt" mùa đầu tiên.

Cô chia tay người hâm mộ năm 2019.

Những năm sau đó, Hương Tràm khẳng định bản thân là một ca sĩ chuyên nghiệp có tài. Một loạt các hits: Ngốc 1 và 2, Em gái mưa, Duyên mình lỡ… đã đưa cô đến gần hơn với trái tim khán giả. Hương Tràm có lượng fan nhất định và cô kiếm được rất nhiều tiền từ tình cảm của người hâm mộ.

Cách đây vài năm khi còn ở Việt Nam, Hương Tràm đã mua được nhà, xe sang và thậm chí tổ chức được liveshow khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đó là thành công không phải sao Việt nào cũng làm được. Tuy nhiên, khi đang có sự nghiệp phát triển tốt thì Hương Tràm đột ngột tuyên bố giã từ sự nghiệp ở Việt Nam để sang Mỹ du học.

Chiều 5/5/2019, Hương Tràm đã nghẹn ngào khóc và nói với người hâm mộ của mình lý cô dừng lại sự nghiệp.

"Tôi muốn học cách chữa lành những tổn thương trong trái tim mình. Nhiều ca sĩ khác có ê-kíp, người thân bên cạnh để gục khóc lúc mệt mỏi, tôi lại không có điều đó. Có một vị bác sĩ tâm lý ở nước ngoài đang chờ tôi.

Tự chữa lành vết thương cho trái tim, học cách để cân bằng, đó là điều tôi cần làm khi dừng lại. Tôi không biết mình sẽ đi du học trong bao lâu, sẽ mất bao lâu để cân bằng, nhưng tôi hy vọng, khi mình trở lại sẽ là một Hương Tràm khỏe mạnh hơn, đầy năng lượng hơn", nữ ca sĩ xứ Nghệ trải lòng.

Hiện tại sau 2 năm rời xa quê hương để đi du học, Hương Tràm cho biết cô đã ổn định được cuộc sống trên đất Mỹ. Tuy nhiên, thời gian đầu, nữ ca sĩ sinh năm 1995 cũng gặp không ít khó khăn. Cô tiết lộ bản thân không quen nhưng dần dà nó luyện cho cô sự tự lập và kiên trì.

Thỉnh thoảng ở Mỹ, cô có đi biểu diễn cùng các đồng nghiệp.

Chia sẻ với Thanh Niên, Hương Tràm kể: "Không hề dễ dàng chút nào, nhất là khi trong đầu vẫn quá nhiều trăn trở về những yêu thương từ Việt Nam hướng tới mình.

Hiện tại, vấn đề lớn nhất là Tràm không giỏi trong việc quản lý chi tiêu trong khi sống ở Mỹ, cứ cuối tháng bạn sẽ phải đối mặt với ti tỉ hóa đơn. Dù các bạn có biết tính toán hay không thì mọi thứ cũng sẽ trôi qua bạn một cách lạnh lẽo và bạn, hoặc là ở trong đó, hoặc là tự loại mình ra".

Không chỉ vậy, sau hơn nửa năm qua Mỹ, nữ ca sĩ còn gặp nhiều khó khăn khi lúc này dịch COVID-19 bùng phát, cô hầu như bị đóng băng mọi hoạt động của mình.Trong thời gian này cô dành thời gian đọc sách, nấu ăn, làm việc nhà và cảm thấy bình yên.

Hương Tràm đã bình yên trên đất Mỹ.

Hơn 2 năm rời xa showbiz, Quán quân "Giọng hát Việt" mùa đầu đã ngày một trưởng thành, lánh xa những thị phi không đáng có. Hương Tràm nói rằng, 2 năm không phải thời gian dài nhưng nó đủ để cô học tập, thay đổi từ tính cách của bản thân.