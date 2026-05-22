Khoảnh khắc tổng thầu chạy đua ngày đêm kịp hoàn thành siêu sân bay 200.000 tỷ lớn nhất miền Bắc

Tuấn Khôi
|

Coteccons đang chạy đua hoàn thành nhiều hạng mục tại dự án sân bay Gia Bình như tháp không lưu, khu bay và hạ tầng kỹ thuật... để kịp phục vụ hội nghị APEC 2027.

Chiều 20/5, đoàn công tác của Chính phủ đã kiểm tra tiến độ thi công Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đồng thời làm việc với lãnh đạo Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên cùng các bộ, ngành liên quan.

Nội dung làm việc tập trung vào tiến độ triển khai, công tác giải phóng mặt bằng và phối hợp giữa các địa phương trong quá trình thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm.

Theo quy hoạch, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xây dựng trên diện tích hơn 1.900 ha tại Bắc Ninh, với công suất dự kiến đạt 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2030; đến năm 2050 nâng lên 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Dự án được kỳ vọng trở thành một trong những sân bay lớn nhất cả nước, đồng thời là động lực tăng trưởng mới ở phía Đông Thủ đô và mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển logistics, trung chuyển hàng không của Việt Nam.

Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của sân bay được đặt mục tiêu hoàn thành để phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 196.370 tỷ đồng cho hai giai đoạn và được thiết kế theo tiêu chuẩn sân bay cấp 4F của ICAO.

Tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Coteccons đảm nhận vai trò tổng thầu ở một số hạng mục phục vụ hoạt động bay như tháp không lưu, công trình phụ trợ và hệ thống thông tin liên lạc hàng không. Doanh nghiệp cũng tham gia thi công các hạng mục thuộc khu bay, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hỗ trợ.

Đây là những hạng mục có yêu cầu kỹ thuật cao và chịu áp lực lớn về tiến độ trong bối cảnh dự án được triển khai theo mô hình thi công rút ngắn thời gian nhằm phục vụ APEC 2027.

Tại dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Coteccons đảm nhận vai trò tổng thầu nhiều công trình quan trọng. Ảnh: VGP

Theo đại diện doanh nghiệp, quá trình triển khai thực tế đòi hỏi nhà thầu phải liên tục phối hợp với chủ đầu tư và đơn vị tư vấn để cập nhật thiết kế, điều chỉnh biện pháp thi công và tổ chức lại nguồn lực theo từng giai đoạn bàn giao mặt bằng.

Một số giải pháp kỹ thuật được áp dụng tại công trường, trong đó có công nghệ ván khuôn trượt đối với kết cấu bê tông cốt thép của tháp không lưu nhằm rút ngắn thời gian thi công và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình hàng không.

Song song với đó, doanh nghiệp tăng cường nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công ban đêm để bám tiến độ. Các tiêu chuẩn an toàn lao động được áp dụng đối với thi công trên cao, vận hành thiết bị điện, cẩu lắp và vận hành máy móc tại công trường.

Hiện Coteccons là một trong những doanh nghiệp xây dựng có quy mô doanh thu lớn nhất Việt Nam. Trong năm tài chính 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 24.885 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 456 tỷ đồng.

Giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Coteccons duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh ngành xây dựng trải qua thời kỳ khó khăn kéo dài.

Về cơ cấu doanh thu năm tài chính 2025, mảng xây dựng dân dụng tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 12.541 tỷ đồng, tương đương hơn 50% tổng doanh thu. Mảng xây dựng công nghiệp đạt 8.494 tỷ đồng, chiếm hơn 30%.

Đáng chú ý, doanh nghiệp bắt đầu ghi nhận khoảng 500 tỷ đồng doanh thu từ mảng hạ tầng sau khoảng 3 năm mở rộng sang lĩnh vực này.

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

