Chiều 21/11, một máy bay chiến đấu Tejas của Không quân Ấn Độ đã gặp nạn trong màn trình diễn tại Triển lãm Hàng không Dubai, diễn ra ở sân bay quốc tế Al Maktoum, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA).

Theo thông tin từ giới chức Dubai, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 10 phút (giờ địa phương), khi chiếc máy bay thực hiện động tác nhào lộn ở độ cao thấp và mất kiểm soát, lao xuống đất cách khu vực trình diễn khoảng 1,6 km.

Ngay sau cú va chạm, khói đen bốc lên tại hiện trường.

Không quân Ấn Độ xác nhận phi công đã tử vong trong vụ việc. Truyền thông Dubai cho biết lực lượng cứu hộ và lính cứu hỏa đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy.

Máy bay Tejas là loại tiêm kích hạng nhẹ, một động cơ, do Tập đoàn Hindustan Aeronautics Limited (HAL) của Ấn Độ sản xuất. Đây là lần thứ 2ghi nhận tai nạn liên quan đến dòng máy bay này, sau sự cố trong một cuộc tập trận tại Rajasthan, Ấn Độ năm 2024.

Không quân Ấn Độ cho biết sẽ thành lập hội đồng điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời bày tỏ sự tiếc thương trước mất mát của phi công và chia sẻ cùng gia đình.





Theo DW



