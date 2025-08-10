Khoảnh khắc tên lửa Iskander tập kích vị trí lực lượng Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc tên lửa Iskander tấn công chính xác điểm tập trung quân của Ukraine tại khu vực Stakhorshchyna, vùng Chernihiv. Cuộc tấn công đã phá hủy một số xe tải chở hàng, hạ hơn 20 binh sĩ của lực lượng Ukraine.

"Theo thông tin tình báo, sau khi tên lửa mang đầu đạn nổ mạnh tấn công mục tiêu, một số xe tải chở thiết bị và vũ khí của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy", tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.





Tại thời điểm công bố, Bộ Quốc phòng Ukraine và chính quyền khu vực Chernihiv chưa đưa ra bình luận về tác động của cuộc tấn công.

Iskander là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác với tầm bắn 500 km. Hệ thống đẩy nhiên liệu rắn cho phép phóng nhanh từ các bệ di động, giảm nguy cơ bị phát hiện. Tên lửa mang đầu đạn nặng từ 480 đến 700 kg, có thể cấu hình với đầu đạn nổ mạnh, đầu đạn chùm hoặc đầu đạn hạt nhân. Về mặt chiến lược, khả năng cơ động và tốc độ của Iskander-M đạt Mach 6 -7, làm phức tạp việc đánh chặn của các hệ thống như Patriot hoặc S-300.

Trong khi đó, biến thể tên lửa hành trình Iskander-K, với đường bay ở độ cao thấp, có thể tránh được các hệ thống phòng không một cách rất hiệu quả.